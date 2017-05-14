Instagram “üzgünüz, isteğinizle ilgili bir sorun oluştu” hatası ve çözümü

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Instagram uygulaması ile düzenli fotoğraf paylaşan kullanıcılar, bazen anlamsız hatalar ile karşılaşmakta. Özellikle Instagram’ın Google Play Store sayfasında yorum kısmında kullanıcılar “üzgünüz, isteğinizle ilgili bir sorun oluştu” hatası ile karşılaştıklarını dile getirmekteler. Bu tarz hatalar Instagram benzeri uygulamalarda sıklıkla gelebilmekte ve bu sorunlar uygulama yapımcısının uygulamayı güncellemesi ile çözülebilmekte.

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Bu tarz çözüm yollarını aramaya başlayan kullanıcılar, Google üzerinde “üzgünüz, isteğinizle ilgili bir sorun oluştu” aramasını yapmaktalar. Ancak sorun daha yeni olduğu için tam net bilgiler yer almamakta. Ancak edinmiş olduğumuz 2-3 çözüm yolu yer almakta. Bunlardan bazıları şöyle;

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Instagram “üzgünüz, isteğinizle ilgili bir sorun oluştu” ÇÖZÜM 1

Instagram hesabınıza web üzerinden giriş yapıp hesabı dondurup biraz bekleyin ve telefondan hesaba giriş yapın. Denendi olumlu sonuç alındı.

Instagram “üzgünüz, isteğinizle ilgili bir sorun oluştu” ÇÖZÜM 2

Hesabınıza başka bir telefondan giriş yapın ve instagram ayarlar kısmına gidin. Bağlantılı hesaplar bölümünden bir facebook profili bağlayın. Ardından giriş yapamadığınız cihazdan instagrama kullanıcı adı şifre yerine facebook ile giriş yaparak giriniz.

Bunların hiç birisi olmaz ise, Play Store üzerinden VPN programı kurarak Instagram hesabınıza girmeyi deneyin.

3. Çözüm

Play Store üzerinde yer alan Paralle Space uygulamasını kurarak, çoklu hesap eklemesi yapabilirsiniz.

3. Çözüm video