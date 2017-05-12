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Instagram kullanıcıları, gün içerisindeki ruh hallerini fotoğraf ile şekillendirip Instagram profillerine aktarmaktalar. Gün içerisinde yaptığı etkinlikleri takipçileri ile buluşturan Instagram kullanıcıları bazen can sıkıcı hatalar ile karşılaşabilmekteler.

Bu can sıkıcı hatalardan biriside “Instagram Beyaz Ekran Sorunu“. Bu tarz hatalar benim ve arkadaşlarımın başına geldi ve bu sorunu hemen araştırmaya başladık. Bu gibi sorunlarda panik yapmaya gerek yok çünkü Instagram Beyaz Ekran Sorunu tarzı sorunların çözümü genelde kolaydır.

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Android Instagram Beyaz Ekran Sorunu nasıl çözülür ?

Öncelikle Google Play Store üzerinden Instagram uygulamasının sayfasına giriş yapın ve uygulamanız güncel mi diye kontrol edin. “Güncelle” butonu çıkıyor ise hemen güncelleme yapın.

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Telefonumuzda bu soruna neden olabilecek herhangi bir virüs veya zararlı bir yazılım olabilir. Virüsü nasıl temizleyeceğinizi buradaki sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Telefonumuzun internet bağlantısını değiştirmeyi deneyin. Mobil veriden bağlanıyorsanız Wifi’yi deneyin. Wifi kullanıyorsanız o an mobil veriden bağlanmayı deneyin.

Yukarıda yer alan çözüm yollarını denediğiniz halde sorun halen devam ediyorsa;

Telefonunuzdan ayarlar > uygulamalar > TÜMÜ kısmına ulaşarak Instagram uygulamasını bulun. Ardından “önbellek ve verileri temizleme” işlemlerini sırası ile yapın. ( Not: Bu işlemi yaptıktan sonra Instagram oturumunuz kapanacaktır, daha sonra tekrar giriş yapabilirsiniz. )

iPhone Instagram Beyaz Ekran Sorunu nasıl çözülür ?

Instagram uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin.

İnternet bağlantınızın dns ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Google DNS’leri bu konuda yardımcınız olacaktır.