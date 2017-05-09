Facebook Toplu Mesaj Silme / Mesajların Hepsini Nasıl Silebilirim ?

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2017 yılına da gelmiş olsak, sosyal medya siteleri toplu mesaj silme özelliğini sunmamakta ki kararlılıklarını devam ettirmekte. Facebook’ta tüm mesajları nasıl silerim diye yakınan kullanıcılar azımsanmayacak bir seviyede. Tek tek mesajları silmek ile uğraşmak istemeyen kullanıcılar Facebook Toplu Mesaj Silme için kolay bir ipucu aramakta.

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Facebook mesajlarını kullanana kullanana zamanla birikmekte ve bazen tek bir mesaj nasıl olsa diyip silmediğimiz mesajlar birikerek adeta bir dağ kütlesi gibi olmakta. Gün içerisinde arkadaşlarımız ile yaptığımız geyikler, hal hatır sormalar derken sohbetler uzamakta ve daha sonra mesaja rahat ulaşabilmek için mesajı silmememiz sanırım bu sorunun en başlıca nedenlerinden birisi.

Facebook’un kendisine ait toplu bir şekilde mesaj silme özelliği maalesef şu anlık bulunmamakta. Facebook tüm mesajları silme işlemini yapmanın tek yolu uygulama veya eklenti kullanmak. Kullanacağınız uygulama veya eklentinin güvenilir olması gerekmekte. Çünkü hesabınızın çalınma riski olduğunu belirtmekte fayda var.

Bütün Facebook Mesajlarını Aynı Anda Nasıl Silebilirim ?

1- Facebook adresinize girin ve mesajlar kısmına geçiş yapın.

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2- Buradaki linke tıklayarak Message Cleaner eklentisini yükleyin ve aktif hale getirin! Yani altaki gibi CHROME’A EKLE seçeneğini seçin!

2- Chrome’a ekleme işlemini yaptıktan sonra açılan penceredeki UZANTI EKLE seçeneğini seçiyoruz.

3 – Uzantıyı Chrome’a ekledikten sonra sağ üst kısıma gelip gelmediğine dikkat edin. Eğer sağ üst kısıma eklentinin ikonu geldi ise Facebook Messenger kısmını bilgisayarınızdan açınız. Bilgisayarınızdan mesajlar kısmını açtığınızda sağ üstten eklentiyi de açın. Eklenti küçük pencere olarak karşınıza geldiğinde “Delete All Messages” seçeneğine tıklayın. Ardından mesajlarınız silinecektir.

Bütün Facebook Mesajlarını Aynı Anda Silme işlemini bu işlemlerden sonra başarılı bir şekilde sonlandırmış olacaksınız.