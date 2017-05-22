Beşiktaş 3 Yıldız Duvar Kağıtları – Wallpaper ( 2017 )

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Beşiktaş 3 yıldız logo arma duvar kağıtlarını cep telefonunuza yükleyerek şampiyonluğu doyasıya kutlayabilirsiniz. Şenol Güneş ile başlayan macerada Beşiktaş yine şampiyonluğa bir adım yaklaştı. Kasımpaşa’yı farklı bir skor ile yenen Beşiktaş, önümüzdeki sondan bir önceki maçta Gaziantepspor’u mağlup etmeyi başarırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

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Beşiktaş üst üste 2 sene şampiyon olması ile birlikte toplamdaki 15.şampiyonluğunu elde edecek. Beşiktaş 2017 yılını da şampiyon olarak noktalar ise armasına 3.yıldızı ekleyecek. Beşiktaş 3 yıldız duvar kağıtlarını Android cep telefonlarınıza indirerek sizde takımınızı telefonunuzda yaşatabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ 3 YILDIZ DUVAR KAĞITLARI