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Türk Telekom Magazino aboneliği nasıl iptal edilir?

Türkiye’nin önde gelen operatörlerden birisi olan Türk telekom, sunduğu kampanyalar ile kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Çoğu Operatör bazen kullanıcılardan habersiz , onayına sunmadan veya başka paket üzerinden paket tanımlamakta. Bu tanımlamalar bazen oldukça can sıkıcı olabiliyor ve kullanıcılar bu paket adı ile araştırmalar yapmaya başlıyor.

Bazen operatörlerin bir suçu olmayabilir, sorun tamamen kullanıcıdan kaynaklanabilir. Telefon üzerinden giriş yapılan sitelerde çıkan tam ekran reklamlarda yanıltıcı reklamlar sırasında bu tarz paketler kullanıcının isteği dışında gerçekleşebilir.

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Bu paketlerden birisi de Türk Telekom Magazino paketi üyeliği. Telefon hattıma Magazino üyeliği yapıldı, Magazino paketi nasıl iptal edilir tarzı sorular son günlerde dile getirilmeye başlandı.

Magazino aboneliği nasıl iptal edilir?

Magazino Türk Telekom paketi aboneliğini iptal edebilirsiniz ancak bazı kişiler iptal etme bedeli olarak hattına 20 TL yansıdığını dile getirmekte. Bunu göz önünde bulundurunuz.

İptal etmek için iptal Magazino yazıp 3435‘e gönderin. Eğer iptal edildiğine dair SMS gelmez ise Türk Telekom Müşteri Hizmetlerini arayabilir veya en yakın Türk Telekom bayisine uğrayabilirsiniz. Eğer üstteki mesajı gönderdiğiniz taktirde bir şey olmadı ise mesaj işe yaramıyor demektir. Bu sorunun en iyi çözümü bir Türk Telekom bayisine uğramaktır. Burada sorununuzu dile getirin ve çözülmesini isteyin.