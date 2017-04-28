Instagram’ı İnternetsiz Kullanma / Çevrimdışı İnternet Olmadan Instagram Kullanmak

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Sosyal Medya kullanımı ülkemizde son yıllarda inanılmaz rakamlara ulaştı. Artık yolda, otobüste, konuşmak için kafede toplanan gençler bile sosyal medyadan vazgeçemiyor. Aslında sohbet etmek için bir araya gelen insanların ellerinde telefon ile zamanı geçirmeye çalışması bana üzücü geliyor ama insan oğlu henüz bunun farkına varamadı.

Neyse biz konumuza dönelim. İnternetin tam gelişme dönemlerinde kotalı internet ile başlayan internet macerası, şu an sınırsız paketler ile yol almakta. İnsanlar artık evde kullandığı internet parası kadar mobil internet paketlerine vermekte. ( buna bende dahilim, çaktırmayın :) )

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İnsanların kafe tarzı yerlerde mobil telefonlarına sarılması ister istemez hem şarjlarını bitirmekte hemde internet paketlerinden kotalarını azaltmakta. Instagram’da bunu düşünerek çevrimdışı Instagram kullanma özelliğini getirmiş. Tabi bunu “ooo internetsiz instagram kullanıcam, yaşasın ” seviyesine getirmenize gerek yok. Çünkü güncel gönderiler gelmeyecek. Sadece en son internet ile giriş yaptığınız anda gelen gönderiler çevrimdışı modda gelecek.

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Instagram internetsiz nasıl kullanılır ?

Yukarıda ki paragrafta da bahsettiğim gibi güncel gönderiler internetiniz olmadan size ulaşmayacak. En son ne zaman internete bağlı bir şekilde instagrama giriş yapmış iseniz o zamanki gönderiler ana sayfanıza gelecektir. Instagram uygulamasını internetsiz kullanırken resim veya video beğenebilecek, video izleyebilecek, yorum yapabilecek, dm’den mesaj gönderebileceksiniz.

Instagram’ı internetsiz kullanmak için ne yapmalıyım ?

İlk olarak Instagram uygulamasının son sürümünü telefonunuza kurmanız gerekmekte. Play Store üzerinden Instagram sayfasına girerek “Güncelle” butonuna basarak son sürüme yükseltebilirsiniz. Uygulama güncelleme işlemini yaptıktan sonra Instagram uygulamasını internetsiz kullanmak istediğiniz zaman mobil veriyi kapatın ve Instagram’a giriş yapın.

Çevrimdışı olduğunda Instagram’da bir gönderi beğendiğinizde “Çevrimdışısın. Beğenilerin bağlandığında güncellenecek” yazısı gelecek. İlk internete bağlandığınız zaman fotoğraf beğenileriniz, yorumlarınız ve DM mesajlarınız karşı tarafa ulaşacaktır.

Bu sayfamızda Instagram internetsiz mesajlaşma, instagram internetsiz fotoğrafları görme beğenme gibi konulara yer verdik.