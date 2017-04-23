Instagram’da Engellediğim Kişinin Engelini Nasıl Kaldırabilirim ?

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Instagram kullanıcıları genelde hesaplarını gizlerler ve bu hesap gizleme işlemini yaptıktan sonra kendilerine istek yollayan kullanıcıları kabul etmeyebilirler. Gizli hesap ayarını yapan kullanıcıların profili gözükmediği için bu sayede hesabını güvene almış olur.

instagramda engel nasıl kaldırılır sorusunu bize mail olarak soran kullanıcımız instagramda birisinin engelini kaldırma, instagramda kişi engeli kaldırma, engel nasıl kaldırılır tarzı konularda bilgi almak istediğini dile getirmiş.

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Instagram’da engellenen kişinin engeli nasıl kaldırılır?

1. yöntem:

Instagram arama kısmına giriş yapın ve engellediğiniz kişinin kullanıcı adını arayın.

Engellediğiniz kişi arama sonucunda çıkınca dokunun ve profiline giriş yapın.

Engelli kişinin profili karşınıza çıkacaktır ama paylaşmış olduğu resimler ve videolar çıkmayacaktır. Profilin kullanıcı adının alt kısmında “Engellemeyi kaldır” seçeneğine dokunun.

Bu şekilde Instagram engel kaldırma işleminiz gerçekleşecektir.

instagram engel kaldırma 2. yöntem

Instagram engel kaldırma 2017 işlemi için 2. bir yöntem daha bulunmakta.

İlk olarak kendi Instagram profilinize giriş yapın.

Profilinizin sağ üst kısmında yer alan 3 nokta şeklindeki seçenekler ikonuna dokunun.

Açılan menüden Hesap menüsünün altındaki Engellenen Kullanıcılar seçeneğine dokunun. Burada Instagram üzerinde engellemiş olduğunuz tüm kullanıcıları görebilirsiniz.

Engelini kaldırmak istediğiniz kişiye dokunun ve profilinde çıkan Engellemeyi kaldır seçeneğine dokunun. 2.yöntem ile Instagram’da engellediğim tüm kişileri nasıl görebilirim sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız.

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Instagram engel kaldırma

Instagram takip engeli kaldırma, engelleyenleri görme, engel kaldırma hilesi, engellenenler listesi görme gibi konuları sizler için bir araya getirdik.

Instagram engel listesini görme

Instagram’da tüm engellediğiniz kişileri görmek isterseniz yapacağınız tek şey ayarlar kısmına ulaşmak. Profilinize girdiğinizde sağ üstteki 3 noktalı butona dokunun ve açılan menülerden “Engellenen kişiler” seçeneğine dokunun. Burada tüm engellediğiniz kişileri görebilirsiniz.

Instagram’da kişi engelleme nasıl yapılır?

Instagram’da profil nasıl engellenir, instagramda bir kişi nasıl engellenir sorusunun da cevabı oldukça kolay. Bir Instagram profilini engellediğinizde o kişi size ait olan fotoğraflarınızı ve videolarınızı göremez. Ayrıca profil fotoğrafınızda varsayılan olarak beyaz bir şekilde görünür. Engellediğiniz kişiye engellediğinize dair herhangi bir mesaj gitmez. Bir Instagram profilini engellemek için o kişinin profiline girin ve sağ üstteki üç nokta simgesine dokunarak engelle seçeneğini seçin.

Instagram’da Engellediğim kişinin beğenme ve yorumları silinir mi?

Engellemiş olduğunuz kişi daha önce sizin fotoğraf ve videolarınıza yorum yapmış ise bu yorumlar silinmez. Tek yapmanız gereken bu yorumları tek tek silmek. Daha sonra fotoğraflarınıza yorum atamayacak nede olsa.

Engel kaldırma hilesi nasıl yapılır?

Sizi engellemiş olan kişinin hesabı eğer Gizli hesap değilse, başka bir hesaptan görebilirsiniz. Eğer gizli bir hesap ise sizde fake bir hesap açarak takip isteği atabilirsiniz. Şansınız var ve o kişi fake hesap isteğinizi onaylar ise o kişinin fotoğraflarını görebilirsiniz.

Karşılıklı olarak birbirimizi engelledik nasıl geri açarız?

Birini engellediniz ve o da sizi engelledi ancak daha sonra bu engelleri kaldırma ihtiyacı hissettiniz. Doğal olarak iki tarafında engellemesi sonucu iki kişi de engel işlemini aşamayacaktır. Herhangi bir fotoğrafınızın yorum kısmına gelin ve engelini kaldırmak istediğiniz profilin kullanıcı adını başına @ koyarak yazın. DM Mesajı atıktan sonra mesajlar kısmından o kişinin profiline girin ve engelini kaldırın.