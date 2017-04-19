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Instagram uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcılar öncelikle bu uygulamaya kayıt olması gerekmekte. Dileyen kullanıcılar Facebook hesabı ile beklemeden kayıt olabilir, dileyen kullanıcılarda eposta adresini kullanarak kolayca kayıt olabilir.

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Genelde kayıt işlemlerini yaparken eposta adresimizi, şifremizi vs çabucak doldurmak isteriz. Ancak bazen kullanmadığımız veya şifresini unutmuş olduğumuz eposta adresini girmiş olabiliriz ve bunu daha sonra değiştirme ihtiyacı duyabiliriz.

Kayıt işlemlerinde aklımıza gelen ilk eposta adresimizi yazarız genelde. Ama bu işlemlerden sonra eposta adresinizi güncelleme durumunda kalabiliriz. Özellikle Instagram gibi hesaplarımızın daha sonra şifre yenilemek için kullanabileceğimiz için eposta adreslerimiz oldukça önemlidir.

Instagram Mail adresi nasıl değiştirilir ?

Instagram mail adresi nasıl değiştilir? sorusu kullanıcılar tarafından son günlerde dile getirilmekte. Instagram e-posta adresimi değiştirmek istiyorum diyen kullanıcılara yardımcı olabilmek için bu sayfayı hazırlama gereği hissettik.

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– İlk olarak Instagram hesabınıza giriş yapınız. Ardından Profili düzenle seçeneğine dokunun. Dokunduktan sonra sizin bilgileriniz ekrana gelecektir. Burada boş olan veya eposta adresi yazılmış kısma girerek yeni eposta adresinizi girebilirsiniz. Yeni eposta adresinizi yazdıktan sonra o mail adresinize onay maili gidecektir.