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Sosyal medya kullanımı arttıkça uygulamalarda kendisini bu yönde yenilemekte. Özellikle Facebook’un Instagram’ı satın alması ile birlikte Instagram bir çok yeniliğe uğradı. Instagram uygulaması artık sadece profilinize fotoğraf yükleme özelliği ile kalmayıp, kullanıcılarına hikayeler özelliğini de sunmaya başladı.

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Hikaye özelliğini oldukça seven kullanıcılar, profillerine artık fotoğraf yüklemekten kaçıp hikaye yükler hale geldi. Hikayelerin üzerine eklenebilen yazı, çizilebilen çizgiler, saat ve konum bilgisi koyabilme gibi özellikler Instagram’ı oldukça keyifli hale getirdi.

Instagram’ı kullanması keyifli ancak bir o kadar da dertli diyebiliriz. Bazen aniden gelen ” Hesabından çıkış yaptırıldın ” gibi hatalar kullanıcıları oldukça sıkıntıya sokmakta. Instagram uygulamasına genelde bir kere kullanıcı adı şifre girdikten sonra kullanmaya başlarız ve daha sonra tekrar bu işlemi yapmadan kullandığımız için zamanla kullanıcı adı şifremizi unuturuz. Bunları unuttuktan sonra Instagram şifremi unuttum işlemlerini yaparak şifremizi nasıl bulabileceğimizi araştırırız.

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Bu gibi hatalar ile tek tek boğuşmaktansa Instagram yardım, destek kısmından en resmi bilgilere Instagram’ın kendi yazdığı içerikler arasından ulaşabilirsiniz. instagram hesabı nasıl silinir , yorum engeli , beğeni engeli , hesap doğrulama gibi sorunlar son zamanlarda kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulmakta. Instagram müşteri hizmetleri ile direk iletişime geçmenin yolu şu anlık yok ancak gereken bilgileri internet sitesinden alma şansınız bulunmaktadır.

Instagram yardım, destek, müşteri hizmetleri

Çalınan Instagram hesabını bildirme linki

Instagram hesabım açılmıyor, Instagram hesabıma giremiyorum, Instagram profilim açılmıyor, hesabım çalındı tarzı sorunlarınız için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://help.instagram.com/contact/740949042640030

Instagram hesap kapatma linki

Instagram hesabını dondurmak gibi bir düşünceniz var ise aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Instagram hesap silme linki

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Instagram şifre yenileme linki

Instagram şifremi unuttum, Instagram hesap şifresi kendi kendine değişti, Instagram şifreniz değiştirildi,Instagram şifrenizi güven amaçlı değiştirdik, İnstagram hesabınızı güvene almak için şifreni yeniledik, Instagram hesabından çıkış yaptırıldın, Güvenliğiniz için şifrenizi yenileyin gibi uyarılar ile sıklıkla karşılaşıyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.instagram.com/accounts/password/reset/

Instagram uygulama erişim kaldırma linki

https://www.instagram.com/accounts/manage_access/

Instagram teknik sorun bildirme linki

https://help.instagram.com/381579045265733