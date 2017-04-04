Instagram Profilindeki Tüm Fotoğrafları Nasıl indirebilirim ?

Reklamlar



Instagram üzerinden gün içerisinde fotoğraflarını çekip paylaşan kullanıcılar, belli bir süreden sonra profilindeki fotoğrafları yedeklemek veya arşivlemek isteyebiliyor. Gün içerisinde çekilen fotoğraflar, güzelce filtrelenerek Instagram’a hazır hale getirilir ancak bazı kullanıcılar bu fotoğraflarını paylaştıktan sonra telefonunun galeri kısmından silmekte.

Reklamlar



Instagram fotoğraflarını toplu indirme özelliğini kullanarak bir hashtagdeki, bir profildeki veya kendi profilinizdeki tüm fotoğrafları tek tıkla indirebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Instagram uygulamasında fotoğrafı kaydet diye bir özellik bulunmamakta ve kullanıcılar genellikle ek uygulamalar kullanmakta veya o an ekranın ekran görüntüsünü almaktalar. 1 tane fotoğraf kaydetmek için bu kadar uğraştığınızı düşünün ve bunu tüm fotoğraflar için yaptığınızı düşünün. Çok bunaltıcı olurdu öyle değil mi ?

Instagram uygulamasının ayarlar kısmında yer alan “asıl fotoğrafları kaydet” özelliğini aktif ederek paylaştığınız fotoğrafların albümünüze kayıt olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde o an çekmiş olduğunuz ve filtre uyguladığınız görseller otomatik olarak galerinizde yer alır.

Cep telefonunun galeri kısmı silinen veya hafıza kartında sorun oluşan kişiler tekrar albümlerine ulaşamayabilir. Hal böyle olunca Instagram profilindeki fotoğrafları tekrar telefonunda depolamak isteyebilir. Instagram tüm fotoğrafları indirme özelliği ile bu işlemi kolayca yapabileceksiniz.

Bir instagram profilindeki tüm resimleri indirme

http://twittermoneybot.com/instagram-photo-downloader/

Üstteki linki tıklayarak ilgili uygulamayı edinin. Bu uygulama üzerinde sol üst kısımdan “Save Location” kısmını ayarlayın. Buradaki ayarlar dosyaların nereye kayıt edileceğini belirtmektedir. Download hastags – keywords kısmına hashtag girebilirsiniz veya “Downloads photos of user” kısmından kendi kullanıcı adınızı veya başka bir kullanıcı adını giriniz. Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra “Start” butonuna basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.