WhatsApp “Yeni Mesajınız Olabilir” Bildirimi

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Sms’in uzun süre devam eden liderliğini bir çırpıda kendi ellerine almayı başaran WhatsApp, günümüze kadar kullanıcı sayısını arttırarak ilerlemeyi başardı. Son gelen güncellemeler ile beraber kullanıcıları için daha interaktif bir ortam yaratmaya çabalayan WhatsApp, Instagram’da da yer alan hikayeler özelliğini de bu çaba doğrultusunda kullanıcılarına sundu.

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Güncelleme sayılarının artması ile beraber bazen ekstra özellikler veya hatalar yer alabiliyor. Son gelen güncelleme ile beraber bildirim kısmında WhatsApp yeni mesajınız olabilir yazısı çıkmaya başladı.

WhatsApp yeni mesajınız olabilir nedir ?

WhatsApp uygulaması açık iken mesajlarımızı tek tek okuruz ve o an gelen mesajlar bildirim kısmında görünmeyebilir. Veya mesajlar geldiğinde bildirim kısmını temizleriz ve mesajları okumadan bildirim kısmından temizleriz. WhatsApp yeni mesajınız olabilir sorunu da tam olarak budur.

WhatsApp, okumadığımız ve bildirim kısmından temizlediğimiz mesajları tekrar hatırlatmak için bildirim kısmında bize yeni mesajınız olabilir uyarısını vermekte. Yeni mesajınız olabilir uyarısı sessize aldığınız gruplardan da gelebilir. Bu uyarıyı almak istemiyorsanız WhatsApp’ın ayarlar kısmından bildirimleri kapatabilirsiniz ancak bu sefer hiç bir bildirim gelmeyeceği için kötü bir seçenek olabilir.