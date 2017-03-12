WhatsApp Sürekli Olarak Duruyor Hatası ve Çözümü

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WhatsApp Sürekli olarak duruyor hatası son günlerde oldukça can sıkmaya başladı. WhatsApp üzerinden mesajlaşan kullanıcılar en son gelen hikayeler özelliği ile uygulamadan soğumaya başladılar. Her gelen güncelleme ile yeni bir özelliği kullanıcılarına sunan WhatsApp, bazende uygulamanın verimliliğini düşürebiliyor. Son günlerde özellikle Android 7.0 kullanıcılarında WhatsApp Sürekli Olarak Duruyor hatası ekrana gelmeye başladı.

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Android 7 sistemi kullanıcılara yavaş yavaş verilmeye başlanırken hataları ile de beraber gelmeye başladı. Facebook Sürekli Olarak Duruyor, Instagram Sürekli Olarak Duruyor Hatası ve WhatsApp Sürekli Olarak Duruyor Hataları iletişim yoluyla sorulmaya başlandı.

WhatsApp Sürekli Olarak Duruyor Hatası çözümü

WhatsApp uygulamasında bir mesajı silmek istediğinizde veya bir mesaja giriş yapmaya çalışırken, rehberinize bir numara eklerken veya rehberinizde olmayan kişi size mesaj attığında bu mesaja girerken Whatsapp sürekli olarak duruyor hatası alabilirsiniz. Bu hata karşınıza Uygulamayı kapat – Geri bildirim gönder seçenekleri ile karşınıza çıkar.

Bu hata daha çok WhatsApp beta programına katılmış kişilerde çıkmakta. Bu hatayı çözmek için Play Store’dan WhatsApp sayfasına girin ve uygulamanın güncel halini indirin. Uygulamayı güncelledikten sonra sorun çözülmedi ise veya güncelle seçeneği yok ise Google’dan WhatsApp Apk diye aratarak eski versiyonları apk olarak indirip kurabilirsiniz.