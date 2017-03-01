WhatsApp Eski Sürüme Nasıl Dönülür ? / WhatsApp Hikayeler Özelliğini iptal Etme

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Snapchat ile başlayan hikayeler özelliği, Mark beyin uğraşları sonucunda gelmediği yer kalmadı. Önce Instagram’a hikayeler özelliğini getiren Mark Zuckerberg, WhatsApp’ı da hikaye kıskacına almayı başardı. Instagram üzerinde oldukça beğenilen hikayeler özelliği, WhatsApp kullanıcıları tarafından pek sevilmedi. WhatsApp’ı WhatsApp yapan sade durum özelliğinin gitmesi ve yerine hikayelerin gelmesi kullanıcıları adeta çileden çıkardı.

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Google Play Store üzerinde uygulamaları otomatik olarak güncelleyen kullanıcılar, WhatsApp’ın da güncellenmesiyle beraber uygulamayı otomatik güncelleyen kişilere de WhatsApp hikayeler özelliği gelmiş oldu. Tabi uygulamaya gelen son güncellemeden sonra uygulamanın Play Store sayfasında çoğu kullanıcı bu özelliği sevmediğini ve kaldırılması gerektiğini dillendirmeye başladı.

Akıllı telefon kullanıcılarında ( bende dahil ) WhatsApp’a dair ilginç bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum ama belkide bende veya yakın çevremde böyle olabilir. Canımız sıkıldığında veya gece yatmadan önce WhatsApp profil fotoğrafları ve durumlarını tek tek gezeriz. Son güncelleme ile bu keyfimizi elimizden alan WhatsApp, yakın sürede bu özelliği kaldıracağını belirtti.

Ancak bu özelliğin kaldırılacağı günü beklemek istemeyen kullanıcılar şimdiden geriye dönmek isteyebilirler. WhatsApp’ın güncellemeden önceki sürümünü yükleyerek bu özelliği kaldırabilir ve klasik WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilirsiniz.

WhatsApp Eski Sürüme Nasıl Dönebilirim ?

Öncelikle konuşmalarınız sizin için önemli ise WhatsApp konuşmalarınızı yedekleyebilirsiniz. Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği kısmına gelip konuşmalarınızı Google hesabınıza yedekleyebilirsiniz. WhatsApp konuşmalarınız sizin için önemli değilse bu adımı pas geçebilirsiniz.

İlk olarak şu an sahip olduğunuz WhatsApp uygulamasını kaldırmalısınız. Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına giriniz ve buradan WhatsApp’ı bularak uygulamayı kaldırınız.

Uygulamayı kaldırdıktan sonra buraya tıklayarak WhatsApp’ın hikayesiz versiyonunu indiriniz. Apk sürümünü indirdikten sonra WhatsApp’ı kurunuz.

WhatsApp’ın eski haline kavuştunuz ancak Play Store, uygulamayı tekrar günceller ise yine hikayeler özelliği gelebilir. Bu yüzden Play Store > Ayarlar kısmına gelip “Uygulamaları otomatik güncelleme” seçeneğini seçiniz.

WhatsApp hikaye nasıl iptal edilir, WhatsApp hikayeler özelliği nasıl kaldırılır, whatsapp eski sürüme dönme gibi konularda sizleri bilgilendirmeye çalıştık.