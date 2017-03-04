Türk Telekom Tivibu Spor Sms Üyelik / Abonelik iptali Nasıl Yapılır ?

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Önceki yıllarda telefonumuza sürekli olarak gelen reklam smslerinden artık gına etmeye başlamıştık ki kullanıcıların imdadına BTK yetişti. BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ) cep telefonlarına gelen reklam smslerine düzenleme getirerek kullanıcıları bunaldığı reklam smslerinden kurtarmış oldu.

Markalardan gelen reklam smslerinden kurtulduk derken sanırım sıra telefon operatörlerine geldi. Hat olarak Türk Telekom kullanmaktayım ve bazen mobil ödeme yöntemini kullanmaktayım. Bu mobil ödemelerim çok olduğu için Türk Telekom hediye olarak bana Tivibu Spor Sms aboneliği hediye etmiş. Her gün Türkiye’deki spor müsabakalarına dair maç saatleri, skorları ve bilgileri gelmekte.

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Türk Telekom Tivibuspor Mesajları Nasıl iptal edilir ?

Sporu severim ancak sürekli gelen sms bildirimleri artık canımı sıkmaya başladı ve iptal etme kararı aldım. Google’da Türk telekom sayfası bulurum umudu ile ” Türk Telekom Tivibuspor üyeliği / aboneliği nasıl iptal edilir ” şeklinde arama yaptım ancak herhangi bir iptal sms içeriğine ulaşamadım.

Bir arkadaşım Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayarak bu konu hakkında bildi aldığını ve gerekli sms iptal bilgisine ulaştığını dile getirdi. Mesaj kısmına IPTALLIK yazıp, 9040 numarasına mesaj atabileceğini ve bu mesajdan sonra iptal edileceğini bildirmiş müşteri hizmetlerindeki kişi. Bende bu mesajı yazıp gönderdim ve iptal edildiğine dair sms geldi ancak üzerinden 6-7 saat geçmesine rağmen halen sms bildirimleri telefonuma gelmekte.

Bu konu hakkında en yakın Türk Telekom resmi bayisine gidip bilgi almak istiyorum, ayrıntılı bilgi alabilirsem buradan bildireceğim sizlere.