Instagram’da Hikayesini İzlediğim Kişi Beni Görebilir mi ?

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Artık günümüzde cep telefonu ihtiyaçtan çok bir keyif haline döndü ve insanlar konuşmaktan çok sosyal medyada zaman geçirmeye başladı. Her gittiği yerde, piknikte, konserde veya arkadaşları ile olan buluşmalarda sosyal medya aktif olarak kullanılmakta. O an orada çekilmiş bir fotoğraf mutlaka Instagram’a yüklenmeli ve likelar takip edilmeli hissiyati taşıyoruz artık. Instagram hikayeme kimler bakmış, hikayesine baktığım kişi beni görebilir mi tarzı sorularınıza aşağıdaki satırlarda cevap bulabileceksiniz.

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Instagram üzerinden profilimize yüklediğimiz fotoğraflar yetmedi ve artık hayatımızda hikayeler özelliği de var. Instagram’a 2016 yılının ortalarında gelen hikayeler özelliği kullanıcılar tarafından oldukça sevildi ve kullanıcılar normal fotoğraf yüklemekten çok hikayeler özelliğini tercih etmeye başladı. Hal böyle olunca hikayeler özelliğine dair sorular çoğalıyor.

Hikayeler kısmına eklenen fotoğrafların üzerine yazı yazılabiliyor, konum yazılabiliyor veya ikonlar koyabiliyoruz. Bu özellikler sayesinde hikayeler kısmı kullanıcılara daha ilgi çekici gelmeye başladı. Ayrıca bu hikayelerin 24 saat sonra kaybolması da kullanıcıların fotoğraflarının profilinde sürekli durmamasını sağlıyor.

Instagram hikayesini uygulamanın üst kısmında gören kişiler, adeta bağımlı gibi tek seferde tüm hikayelere bakabiliyor. Ancak bazı kullanıcıların kafasında, Instagram hikayesine baktığım kişiye bildirim gider mi veya görür mü şeklinde soru işaretleri gelmiyor değil.

Hikayesine baktığınız kişiye bildirim gitmez ancak o kişi hikayesine bakıp bakmadığınızı görebilir. Instagram hikayeme kimler baktı sorusuna cevap arayan kullanıcılarda bu sayfada cevap bulabilir. Instagram hikayesine bakınca dediğimiz gibi herhangi bir bildirim gitmez ancak kişi kendi hikayesini açıp aşağıdan yukarıya aşağı kısımdan kaydırma işlemi yaptığı taktirde kimlerin hikayeye baktığını görebilir.

Aşağıdaki görselde göründüğü gibi hikayeniz açıkken aşağıdan yukarıya kaydırma yaptığınız taktirde hikayenize kimlerin baktığını görebilirsiniz. Aynı şekilde diğer insanların hikayesine bakarsanız sizde orada görünürsünüz.