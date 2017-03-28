Instagram Toplu Takip Bırakma Nasıl Yapılır ? – Beni Takip Etmeyenleri Nasıl Bulabilirim ?

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Instagram üzerinden arkadaşlarını sürekli takip eden kullanıcılar, belli bir zamandan sonra bu ortamdan sıkılabilir veya takip ettiği listeyi sıfırlamak isteyebilir. Kullanıcılar, genelde Instagram hesabını ilk açtığı zamanlarda arkadaşlarını, yakınlarını takip etmeye başlar ve zamanla bu liste dolup taşar ve takip edilenler kısmı artmaya başlar.

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Hal böyle olunca da Instagram kullanıcıları toplu takip bırakma özelliğini Google’da aramaya başlıyorlar. Hesabınızda artık gereksiz kişileri veya sayfaları takip ettiğinizi düşünüyor ancak herkesi teker teker takipten çıkarmaya üşeniyorsanız, toplu takip bırakma özelliğini aramanız en doğal hakkınız.

İnstagram’da Toplu Takipçi Silme – Takip etmeyenleri silme nasıl yapılır ?

Crowdfire adlı uygulamayı kullanarak sizi takip etmeyenleri veya tüm takipçileri silebilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza kurup, Instagram hesabınız ile giriş yaptıktan sonra “Non Followers” kısmına giriş yapınız. Bu kısımda sizin takip ettiğiniz ama sizi takip etmeyen kişileri görürsünüz. Yanlarındaki kırmızı daireye tıklayarak bu kişileri takipten çıkarabilirsiniz.

Bu uygulamada tıpkı üstteki uygulama gibi basit Instagram araçları sunmakta. Bu uygulama ile beraber hesabınıza günlük gelen ve giden takipçi sayınızı öğrenebilir ve bizi takip eden ancak bizim takip etmediğimiz hesapları görebilirsiniz. Bu uygulama ile çok basit bir şekilde unfollow yapabilirsiniz. Takip ettiğiniz kişileri seçerek tek dokunuş ile takipten çıkarabilirsiniz.

InstaFollow for Instagram uygulaması ise kullanabileceğiniz bir diğer faydalı uygulama. Bu uygulamanın sunmuş olduğu bazı özellikler:

Yeni takipçi ve takibi bırakanları izleme.

Sizin takip edip de sizi takip etmeyenleri görme.

Ortak arkadaşları görme.

Takip etme ya da bırakma.

Kişi profillerini görüntüleme.

10.000 kullanıcıya kadar destek.