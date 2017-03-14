İnstagram Hikayede Kişi Etiketleme

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Instagram’da hikayeye nasıl kişi etiketlerim sorusu bu özelliğin kullanımının artmasıyla beraber sıkça dile getirilmeye başlandı. Instagram hikayesine o an çektiği veya galerisindeki fotoğrafları ekleyen kullanıcılar, bazı kullanıcıların hikayesinde kişi etiketlediğini görmekte ve bu özelliğin nasıl kullanıldığını merak etmekte.

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Arkadaşlarınız ile buluştuğunuzda onlarla beraber fotoğraf çekinmek en büyük hobileriniz arasında yer alabilir. Arkadaşlarınız ile çekinmiş olduğunuz fotoğrafları Instagram’a normal olarak yükleyebilir veya Instagram hikaye kısmına ekleme yapabilirsiniz. Instagram hikayesine o anki mutlu halinizi ekleyebilirsiniz ve o karelerde arkadaşınızda yer alabilir. O karelerde arkadaşınıza da yer vermek için hikaye kısmına onun profilini etiketleyebilirsiniz.

İnstagram Hikayeye Kişi Nasıl Etiketlenir?

Instagram’da kendinize ait olan fotoğrafları ve videoları hikayenize ekleyebildiğiniz gibi, başkası ile beraber çekindiğiniz foto ve videoları da ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca o an beraber fotoğraf çekindiğiniz kişiyi de bu hikayeye ekleyerek onunda haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hikaye kısmına etiketleme yaptığınız zaman o kişiye de bildirim gitmekte.

Instagram uygulamasını açın ve hikaye ekleme ekranına geçin. Buradan o an çekeceğiniz veya son 24 saat içinde çektiğiniz fotoğrafı galeri kısmından bulup ekleyin.

Fotoğraf veya video ekleme işlemini yaptıktan sonra sağ üstte bulunan “Aa” butonuna dokunun. Bu işarete dokunduktan sonra yazı yazma ekranının geleceğini göreceksiniz.

Bu yazı yazma alanında klavyenizden “@” işaretini koyduktan sonra etiketlemek istediğiniz kişinin Instagram kullanıcı adını yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra etiketlediğiniz kişinin Instagram Mesaj ( DM ) kısmına, onu etiketlediğinize dair bir bildirim gidecektir.