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Pericope ile başlayan canlı yayın çılgınlığı Instagram ve Facebook uygulamaları ile devam etmeye başladı. Periscope’un popüler olmaya başladığı dönemlerde insanlar boş zamanlarında veya gezdiği yerlerde canlı yayın yapmaya başladı. İnsanların canlı yayına aşırı ilgi göstermesi sonucu diğer uygulamalarda bu özellik üzerinde çalışmaya başladı.

Instagram’a ilk olarak gelen hikaye özelliği oldukça sevildi ve kullanıcılar hikayelerini günlük olarak eklemeye başladı. Bunun yanında ekstra olarak canlı yayın özelliği de geldi. Canlı yayınlarını Instagram üzerinden yapan kullanıcılar, bazende bu canlı yayın üzerinde sorun yaşayabilmekteler. Instagram canlı yayın yapamıyorum sorunu özellikle Instagram’ın Play Store sayfasında yorum olarak dile getirilmeye başlandı.

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Instagram’da neden canlı yayın yapamıyorum ?

Bu sorunun çözüm yolu olarak ilk olarak incelemeniz gereken telefon modelinizdir. Bazı Android uygulamalarında yer alan özellikler telefon modellerine göre değişiklik göstermektedir.

Android telefonunuzda Ayarlar – Cihaz Hakkında – Sistem Güncellemeleri kısmına gidiniz ve telefonunuzda herhangi bir güncelleme var mı kontrol edin.

Google Play Store üzerinden Instagram sayfasına ulaşın ve uygulamaya dair güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Ayarlar > Uygulamalar > uygulama izinleri kısmına gidin ve Instagram uygulamasına tüm izinleri veriniz.

Ayarlar > Uygulamalar > tümü kısmına giderek Instagram uygulamasını bularak verileri temizle işlemi yapınız. ( Bu işlemden sonra Instagram oturumunuz kapanacaktır, tekrar giriş yapınız. )