Facebook Messenger’da Hikaye Nasıl Paylaşılır ?

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Snapchat’in kendine has özelliklerinden biri olan hikaye özelliği, Mark Zuckerberg önderliğinde çoğu sosyal medya uygulamasında yer almaya başladı. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi önemli uygulamaları elinde bulunduran Mark, hikaye özelliğini çok sevmiş olacak ki birer birer bu özelliği uygulamalara tanımlamaya başladı.

İlk olarak Instagram uygulamasında denenen hikaye özelliği oldukça sevildi ve kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılmaya başlandı. Mark Zuckerberg’de bunu örnek almış olacak ki, bu özellik için bir sonraki durağı Facebook Messenger oldu.

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17 Mart 2017 tarihinde aniden gelen güncelleme, bizleri hikaye özelliği ile karşıladı. Kısa bir süre öncede Facebook Messenger’ın görünümünü değiştiren Facebook ekibi, zannedersem hikaye özelliği için zemin hazırlıyorlarmış. Türkiye’de ve dünyada oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan Facebook, hikayeler özelliği ile özellikle Messenger’da geçirilen zaman süresini oldukça arttırmayı planlıyor.

Facebook Messenger’dan eklenen hikayeler, Facebook’u masaüstünde bilgisayarda kullanan kullanıcılar tarafından da görüntülenebilecek. Bilgisayardan Facebook’a girdiğinizde sohbet kutusu içerisinde son yapılan hikayeyi görüntüleyebileceksiniz. Diğer uygulamalarda da olduğu gibi bu hikayelerin süresi 24 saat. Facebook hikayelerinizi dilerseniz bazı kişilere göstermeyerek gizliliğinizi düzenleyebileceksiniz.

Facebook Messenger’da Hikaye paylaşımı nasıl yapılır ?

İlk olarak Facebook Messenger uygulamasını açın ve sol üst kısımdaki günlük durumuma ekle butonuna dokunun ve o an fotoğraf veya videonuzu çekin. Dilerseniz de sol alt kısımdaki galeri butonuna dokunarak daha önce çekmiş olduğunuz fotoğraflarınızı ekleyebilirsiniz.

Facebook Messenger’da hikayeme bakanları nasıl görebilirim ?

Hikayenizi ekledikten hemen sonra herhangi bir ” hikayenize bakanlar ” kısmı yer almamakta. Günlük durumum kısmına eklediğiniz hikayeyi gören kişiler oldukça hikayenizin sol alt kısmında çıkmaya başlayacaktır. Facebook Messenger’da günlük durumuma kim baktı.

Facebook Messenger’da hikaye nasıl silinir ?

Facebook üzerinde oluşturduğunuz hikayenizi silmek için hikayenizi açın ve sol üstteki 3 noktalı menü butonuna dokunun. Burada açılan pencereden sil seçeneğini göreceksiniz.