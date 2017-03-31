Apple Store’dan Randevu Almak İçin Yapmanız Gerekenler

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Apple Store‘dan almış olduğunuz bir ürün de eğer teknik sebeplerden dolayı oluşan sorunlarınız var ise bunu yine aldığınız yerden çözebilirsiniz. Akıllı telefon sektörü ne kadar gelişmiş olsa bile Apple gibi bir markanın telefonlarının ekranları çabucak kırılabiliyor yada bir başka şekilde teknik sorun çıkartabiliyor. Bu gibi durumlarda eğer telefonunuz hala garanti kapsamında ise değişim sağlayabilirsiniz. Apple Store’dan bir ürünü değiştirmek ya da kontrole götürmek istiyorsanız öncelikle randevu için aşağıdaki adımları yapmanız gerekiyor.

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Apple Garanti Kapsamı Kontrolü

Telefonunuz belki siz herhangi bir şey yapmadan teknik arızalardan dolayı bozulmuş olabilir. Bu gibi durumlarda eğer telefonunuz garanti kapsamı süresi içerisindeyse herhangi bir problem yaşamazsınız ancak bu durumu kontrol etmeniz gerekir. Apple garanti kontrolü için adımlar;

İlk öncelikle buradaki adresi ziyaret edin. Ardından seri numaranızı boşluk kısmına girin. Güvenlik kodunu doğru bir şekilde girdikten sonra Devam butonuna basın.

Bu şekilde çok kolay bir yoldan telefonunuz garanti kapsamında mı yoksa değil mi öğrenebilirsiniz. Eğer telefonunuzun seri numarasını bilmiyorsanız Ayarlar > Genel > Hakkında kısmından cihazınızın seri numarasını öğrenmeniz mümkün.

Eğer telefonunuz garanti kapsamında ise bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Artık bize en yakın olan Apple Store mağazasına ulaşmamız gerekiyor.

Apple Store Randevu Alma

Apple Store üzerinden randevu almak için yapmanız gereken şeyler çok basit. Eğer telefon değişimi gibi işlemler için bir randevu almak istiyorsanız Apple Store’dan alabilirsiniz ancak ekran onarımı gibi sizin kullanıcı hatalarınızdan dolayı olan işlemler için teknik servisi kullanabilirsiniz. Apple randevu işleminin tüm adımları sizler için aşağıdaki linkte detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Kısaca Özetlemek Gerekirse;

İlk öncelikle verilen Apple sitesinden Geniusbar adresine giriş yapıyoruz. Ardından sorun yaşadığınız cihazı seçiyoruz. Ardından hangi Apple Store yakınsa onu seçiyoruz. Seçenekler arasında Zorlu Center ve Akasya’yı göreceksiniz. Apple kimliğinizi girerek sisteme giriş yapıyoruz. Telefona gelen kod ile kimliğimizi doğruluyoruz. Karşımıza gelen ekrandan istediğimiz tarihi seçiyoruz.

Bu işlemi tamamladıktan sonra başarı bir şekilde Apple Store’dan randevunuzu almış olacaksınız. Dilerseniz sonradan aldığınız tarih konusunda değişiklik yapabilir ya da tamamı ile randevunuzu iptal edebilirsiniz.

kaynak: https://www.wikinasil.net/apple-randevu-nasil-alinir/