YouTube Go indir / Android YouTube Go Apk yükle

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Dünyada video, müzik klibi izlemek için tercih edilen sitelerden birisi olan Youtube, mobil kullanımların gelişmesi ile birlikte daha çok kullanıcıya hitap etmeye başladı. Kullanıcılar tıpkı bilgisayarda olduğu gibi mobil platformda da istediği videoya erişebiliyor ve izleyebiliyor. Mobil veri paketleri vasıtası ile izlenebilen videolar bazen kota düşmanı olabiliyor.

Play Store üzerinde yer alan Youtube Uygulaması her ne kadar verimli çalışsa da, bünyesinde barındırmadığı özellikler yüzünden çoğu kullanıcı tarafından eleştiri almakta. Youtube videoları açık iken arka plana atılmaması başlı başlına en büyük sorunlardan birisi. Çoğu telefonunun kendi müzik çaları bile arka plana atınca müziğin devam etmesi ve bu özelliğin Youtube uygulamasında olmaması kullanıcılar tarafından hep eksi yönü olarak dile getirilmekte.

Youtube, bunu uygulamasına özellik olarak sunmaktansa ayrı bir uygulama ile sunmayı hedeflemiş. Youtube GO adlı uygulama ile çevrimdışı videolar izleyebilir, arka planda videolar oynatabilirsiniz. Youtube GO özelliği indireceğiniz videoyu indirmeden önce size hangi kalitede indirilmesi gerektiğini, SD Karta mı yoksa telefonun kendi hafızasına mı kaydedileceği gibi bilgileri size sormakta ve sizin seçmenizi istemekte. Ayrıca özel sıkıştırma ile videoların boyutu daha küçük olacak ve telefon hafızanızda fazla yer kaplamayacak.

Youtube GO Apk indir

Buraya tıklayarak Youtube Go uygulamasını Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Youtube GO Video sahibi bu videonun kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin vermiyor hatası

Youtube GO uygulaması ile videoları çevrimdışı izleyebilmek için kaydetmek isteyebilirsiniz. Ancak bazı videolarda Video sahibi bu videonun kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin vermiyor hatası gelebilmekte. Bu sorunun nedeni sizlik değil. Videoyu Youtube’a yükleyen kişi videonun paylaşılmasına izin vermemesinden kaynaklanıyor. İzin verilmeyen videoyu Youtube’da tekrar arayarak izin verilen bir Youtube kanalından indirebilirsiniz.