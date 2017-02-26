Yeni Nokia 3310 Özellikleri ve Fiyatı ( 2017 )

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Her ne kadar Akıllı telefon sektörü gelişim gösterse de, hep bir eskilere özlem duyulmakta. Çoğu kişinin telefonla tanışmasına vesile olan Nokia 3310, anlamsız oyunları ve kodlu zil sesi yapılması özellikleri ile o zamanlar bile bizleri mutlu etmeyi başarabiliyordu.

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Nokia, Android telefon üretecek mi, üretmeyecek mi sorularını tartışırken hiç bir beklenmedik bir haberle karşımıza çıktı. Yılların efsanesi Nokia 3310 reyiz sahalara geri döndü. Eski kasa sağlamlığı var mı sorusu tartışılır ancak yeni modern görünümü de oldukça tatlı olmuş diyebiliriz.

Biz gençler olarak her ne kadar dokunmatik telefondan hoşlansak da, özellikle orta yaş ve üstü yaştaki insanlar dokunmatik telefonlara daha yeni yeni alışıyor diyebiliriz. Bazı insanlar 2.el olarak tuşlu telefon kullanmayı tercih ediyor. Tuşlu telefonlar SMS’in kral olduğu zamanlarda tuşlara hunharca dokunarak sms yazmamızı oldukça kolaylaştırmıştı. Nokia, hem eski yılları hatırlatacak hemde tuşlu telefon kullanmayı sevenleri sevindirecek yeni Nokia 3310 modelini kullanıcılarına tanıttı. Tanıttıktan sonra da yeni Nokia 3310 özellikleri ve Nokia 3310 fiyatı gibi aramalar yeniden trend oldu.

Eski görünümündeki kabalığı ortadan kaldıran 3310 reyiz, daha sade ve sarı, yeşil, lacivert gibi renk seçenekleri ile tam yaz havası edası ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Her ne kadar ismi Nokia 3310 olsa da bu yeni Nokia 3310 modelinde Bluetooth ve internet bağlantısı olacak. Nostaljik zil sesleri modern hali ile beraber gelecek ve tabiki de klasik yılan oyunu da bu yeni Nokia 3310 modelinin içerisinde yer alacak.

Yeni Nokia 3310 (2017) Özellikleri Nelerdir?

Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm – 79.6 gram

Ekran: 2.4 inç QVGA ekran

Depolama: 32 GB’a kadar microSD kart desteği

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Yazlım: Nokia Series 30+

Bağlantılar: microUSB, Bluetooth 3.

Yeni Nokia 3310 (2017) Fiyatı ne kadar ?

52 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Türkiye fiyatı nasıl olur bekleyip görmek lazım.