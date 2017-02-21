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WhatsApp hikaye özelliği ile rehberinizdeki kişilerle tıpkı Instagram’da olduğu gibi hikayelerinizi paylaşma imkanı bulacaksınız. Snapchat ile hayatımıza giren hikayeler özelliği, Facebook’un Instagram’a entegre etmesi ile beraber Snapchat kullanmayanlarında karşısına çıkmaya başladı. Anlaşılan o ki Facebook, Instagram ile yetinmeyip WhatsApp’a da bu özelliği getirmeyi istemiş.

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WhatsApp Hikayeler Özelliği

WhatsApp uygulamasındaki durum kısmı ilk çıktığı günden beri sadece text ve emoji ile oluşturulabilmekte. WhatsApp uygulamasına gelecek Hikaye modu özelliği ile durumunuza fotoğraf ve yazılarla birlikte hikaye ekleyebileceksiniz. Tıpkı Instagram uygulamasında yer alan hikayeler özelliği gibi WhatsApp’ta da bu hikayeleriniz 24 saatin ardından kaybolacak.

Bu özelliği merakla bekleyenleri, özellikle stalkerları üzecek bir haberimiz var. WhatsApp hikayesine baktığınız kişi sizin bakıp bakmadığınızı tıpkı mesajlarda yer alan görüldü ibaresi gibi görebilecek.

Henüz resmi güncelleme olarak Play Store’a gelmeyen bu WhatsApp özelliği, daha gelmeden kafalarda soru işareti oluşturmaya başladı. Bildiğiniz üzere Instagram üzerinde yer alan hikayelerimizi başkasının görmesi için bizi takip etmesi ve bizimde onaylamamız lazım. WhatsApp uygulamasında ise bizi rehbere kayıt eden kişide bizim haberimiz olmadan bizim hikayelerimize ulaşabilir. WhatsApp gizlilik ayarları ile bu sorunun aşılabileceğini ve sadece kendi rehberimiz de kayıtlı olanlara göster şekilde ek ayarların gelebileceğini düşünüyorum.

WhatsApp uygulaması Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım sitesi olmadığı için sürekli hikaye eklenmesi cihazın hafızasında belli sorunlara yol açabilir. Eğer her eklediğimiz WhatsApp hikayesi cihazın hafızasında depolanırsa bu hafızanın şişmesi anlamına gelir. Sürekli bunları kontrol edip temizlemekte ayrı bir meziyet oluşturabilir.

Bakalım WhatsApp status hikayeler özelliği resmi güncelleme ile gelince kullanıcılar tarafından nasıl tepkiler alacak merak içerisindeyim.

WhatsApp status nedir, whatsapp status nasıl kullanılır ?