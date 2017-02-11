Unutulan E-mail Adresi Nasıl Bulunur ?

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İnternet ortamında web sitelerinde, uygulamalarında gezerek bilgilere erişebilir veya sunulan hizmetleri kullanabiliriz. Bazı internet siteleri veya uygulamaları bu bilgilere veya sunulan hizmete kayıt olmadan erişime izin ermez.

Gün boyu internet ortamında gezinirken onlarca yere üye oluyoruz ve kullandığımız email adresini yazıyoruz. Bazen öyle anlar oluyor ki sürekli kullandığımız eposta adresini unutabiliyoruz. Eposta adresini unuttuğumuzda parola sıfırlama işlemini kullanamıyoruz. Şifremizi unuttuğumuzda kullandığımız eposta ile şifremizi yenileriz ancak eposta adresimizi unuttuğumuzda hiç bir şansımız olamayacaktır.

Kendi epostanızı unutmanın yanı sıra sürekli iletişim kurduğunuz birinin veya eski arkadaşlarınızdan birinin epostasına ulaşmak isteyebilirsiniz. Unutulan Eposta adresi nasıl bulunur sorusunu aşağıdaki adımlarda inceleyeceğiz.

Unutulan E-Posta Adresi Nasıl Bulunur ?