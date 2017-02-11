Unutulan E-mail Adresi Nasıl Bulunur ?

İnternet ortamında web sitelerinde, uygulamalarında gezerek bilgilere erişebilir veya sunulan hizmetleri kullanabiliriz. Bazı internet siteleri veya uygulamaları bu bilgilere veya sunulan hizmete kayıt olmadan erişime izin ermez.
Gün boyu internet ortamında gezinirken onlarca yere üye oluyoruz ve kullandığımız email adresini yazıyoruz. Bazen öyle anlar oluyor ki sürekli kullandığımız eposta adresini unutabiliyoruz. Eposta adresini unuttuğumuzda parola sıfırlama işlemini kullanamıyoruz. Şifremizi unuttuğumuzda kullandığımız eposta ile şifremizi yenileriz ancak eposta adresimizi unuttuğumuzda hiç bir şansımız olamayacaktır.
Kendi epostanızı unutmanın yanı sıra sürekli iletişim kurduğunuz birinin veya eski arkadaşlarınızdan birinin epostasına ulaşmak isteyebilirsiniz. Unutulan Eposta adresi nasıl bulunur sorusunu aşağıdaki adımlarda inceleyeceğiz.
Unutulan E-Posta Adresi Nasıl Bulunur ?
- Bir kişinin epostasını bulmak için o kişinin adı soyadı ile sosyal medya sitelerini kullanabilirsiniz. Şimdi bunu okurken ” kardeşim ben zaten epostası ile sosyal medya hesaplarına ulaşmaya çalışıyorum, sen nediyorsun ! ” diyebilirsiniz, bu sitemde de haklısınız. Ancak yine de kişinin en azından adını ve ilini bilmeniz sosyal medya sitelerinde aramanızı kolaylaştıracaktır. Sosyal medya hesabına ulaştığınızda çoğu sosyal medya sitesi Hakkında kısmında E-posta gibi bilgileri sunmakta.
- Google Gruplarına bakabilir veya Twitter’da o kişinin adı ile arama yapabilirsiniz veya soyadı. Özellikle o kişinin nerede çalıştığını bilmeniz size oldukça fayda sağlayacaktır bu konuda. Kişinin çalıştığı firmanın web sitesini ziyaret ederek çalışanlar kısmından ulaşabilirsiniz.