Sahte WhatsApp Konuşması Nasıl yapılır ?

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WhatsApp üzerinden sürekli mesajlaşan kullanıcılar, bazen sahte konuşmalar ile arkadaşlarına şaka yapabiliyor. WhatsApp üzerinden yapılan konuşmalar ekran görüntüsü ile alınabiliyor. Ancak son zamanlarda çıkan haberlere göre, WhatsApp’ın ileri ki güncellemelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gideceği konusu dedikodular arasında.

Bazen capslere konuk olan WhatsApp konuşmaları bazen arkadaş ortamında birbirine mesaj göndererek yapılıyor bazen de sahte whatsapp konuşması yapma uygulamaları ile uyarlanabiliyor.

WhatsApp Uygulamasında Sahte konuşma nasıl yapılır ?

WhatsFake adlı Android uygulamasını Android cihazınıza kurarak sahte whatsapp konuşmaları oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize şaka yapmak amaçlı WhatsApp konuşmaları oluşturabilir, bunları çıktı olarak kaydedebilir ve resim dosyası olarak istediğiniz kişiye iletebilirsiniz.

WhatsFake uygulamasının öne çıkan özellikleri:

– İstediğiniz herkes ile sohbet oluşturabilirsiniz!

– WhatsApp’taki görüntünün aynısını yakalarsınız, arkadaşlarınız asla anlayamaz!

– Konuşmanın iki tarafını da siz kontrol edersiniz.

– Konuşmadaki tüm detayları değiştirebilirsiniz.

– Üstelik fotoğraf ve ses mesajları da gönderebilirsiniz

– Son görülme saati, “çevirimiçi”, ve “yazıyor” gibi durumları değiştirebilirsiniz.

– “Okundu”, “İletildi” ve “Gönderildi” mesaj durumlarını siz belirlersiniz.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.