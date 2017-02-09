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Android telefonlar için sunulan uygulamalar bazen istediğimiz tüm özellikleri barındırmayabiliyor. Facebook’un Instagram’ı satın almasıyla birlikte ilk olarak tasarımını yenileyen Instagram, hikayeler ve canlı yayın özelliği sayesinde gücüne güç kattı.

Tabi her ne kadar Instagram çok tercih edilse de, kullanıcıları tatmin etmeyen özellikler var. Instamessage uygulaması tam bu anda devreye giriyor. Instagram uygulamasında sadece fotoğraf atmaktan sıkıldıysanız ve yeni arkadaşlar edinmek istiyorsanız, InstaMessage uygulamasını deneyebilirsiniz.

InstaMessage uygulaması ile yakındaki kişilerle iletişim kurabilir ve ortak hobilerinize göre arkadaşlık kurabilirsiniz. InstaMessage arama kısmı ile erişmek istediğiniz kişiler ile arkadaşlık kurabilir ve özel mesajlaşma sistemini kullanabilirsiniz. Tabi bu uygulamadan zamanlı sıkılmalar yaşayabilir ve InstaMessage hesabı nasıl silinir sorusunu yöneltebilirsiniz.

InstaMessage Hesabı Silme

instamessage hesap silme linki ile hesabınızı kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. InstaMessage hesabı uygulama içerisinden silinememekte. InstaMessage hesabını silmek için http://support.insta.me/ adresine giriş yapmanız gerekmekte.

InstaMessage hesabınız açıkken http://support.insta.me/ bu adrese giriş yapın ve size ingilizce sorular yöneltecek. Neden hesap siliyorsunuz tarzı sorulardır bunlar. Rastgele cevapları seçebilirsiniz. Ardından alt kısımdaki “Submit and deactivate my account” seçeneğine dokunun.

Ardından açılacak olan pencerede “Deactivate anyway” seçeneğini seçerek işlemin bir sonraki adımına geçin. Instagram hesabınıza k.adı şifrenizi girerek giriş yapın ve “Authorize” seçeneğine dokunun.

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi > Instamessage kısmına giderek uygulamayı telefonunuzdan kaldırmayı unutmayın.