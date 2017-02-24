Instagram’da Çoklu Fotoğraf Yükleme İşlemi Nasıl Yapılır ?

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Mobil uygulamaların kullanımı arttıkça, uygulama yapımcıları da uygulamalarına yenilikler getirerek mevcut kullanıcılarını kendi bünyesinde tutmak istiyor. Instagram’a en son gelen özellik olan hikayeler özelliği oldukça sevildi ve kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılır hale geldi. Kullanıcılar bu yeniliğin tadını çıkartırken bir yenilik daha geldi.

Bu yenilikte çoklu fotoğraf yükleyerek kendi albümünüzü oluşturabileceksiniz. Bir gezintide, bir piknikte veya bir etkinlikte birden fazla fotoğraf çekinebilirsiniz ve ardından bu fotoğrafları tek tek Instagram’a yüklemek isteyebilirsiniz. Bu fotoğrafları tek tek yüklemek hem size eziyet hemde sizin bu aynı türden fotoğrafınızı ana sayfasında sürekli görecek kişiler için eziyet.

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Seçeceğiniz en fazla 10 fotoğrafı tek bir karede bir araya getirebilirsiniz ve arkadaşlarınızın da işini kolaylaştırmış olursunuz. Çoklu fotoğraflarınızı yükledikten sonra, arkadaşlarınız fotoğrafınızda sola doğru kaydırma yaptığında albümünüzdeki fotoğrafları tek tek gezmiş olacak.

Instagram’da Albüm ( Çoklu Fotoğraf ) Nasıl Oluşturulur ?

İlk olarak Instagram uygulamanızın son güncellemeyi alıp almadığını kontrol ediniz. Play Store’a girerek Instagram sayfasına ulaşın ve güncelleme var ise güncelleme işlemini yapınız. Güncellemenin ardından Instagram uygulamasını açarak fotoğraf yükleme ekranına geliniz. Burada ekstra bir butonun geldiğini fark edeceksiniz.

İlk açtığınızda butonun yanında “Birden Fazla seç” seçeneğini yer alacaktır. Bu butonuna dokunduktan sonra ” tek bir gönderide 10 adede kadar fotoğraf ve video paylaş” uyarısı ile karşılacaksınız. Alt kısımda galeriniz açılacak ve paylaşmak istediğiniz fotoğraflara dokunarak paylaşma işlemini tamamlayabilirsiniz.