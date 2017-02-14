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Play store benzeri siteler

Google Play Store Benzeri Siteler

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Android telefonların vazgeçilmezi olan Play Store, bünyesinde barındırdığı oyun ve uygulamalar ile kullanıcıların sürekli ziyaret ettiği uygulamalardan birisi. Google Play Store üzerinden ücretli ve ücretsiz oyun, uygulamaları indirebilen kullanıcılar bu platformu sıklıkla takip etmekte.

Bazı oyun veya uygulamalar Play Store dışındaki alternatif marketlerde bulunabiliyor. Yada Play Store dışındaki oyun veya uygulamaları denemek isteyen kullanıcılarda Google Play Store benzeri siteleri arayabiliyor.

Play store benzeri siteler

Play Store benzeri siteler nelerdir ?

Amazon App Store
http://www.amazon.com/gp/mas/get-appstore/android/ref=mas_rw_ldg

Blackmart Alpha
blackmart.us/

GetJar
http://www.getjar.com/

MoboMarket
http://www.mobomarket.net/forandroid.html

Moborobo
http://www.moborobo.com/

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