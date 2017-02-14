Google Play Store Benzeri Siteler

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Android telefonların vazgeçilmezi olan Play Store, bünyesinde barındırdığı oyun ve uygulamalar ile kullanıcıların sürekli ziyaret ettiği uygulamalardan birisi. Google Play Store üzerinden ücretli ve ücretsiz oyun, uygulamaları indirebilen kullanıcılar bu platformu sıklıkla takip etmekte.

Bazı oyun veya uygulamalar Play Store dışındaki alternatif marketlerde bulunabiliyor. Yada Play Store dışındaki oyun veya uygulamaları denemek isteyen kullanıcılarda Google Play Store benzeri siteleri arayabiliyor.

Play Store benzeri siteler nelerdir ?

Amazon App Store

http://www.amazon.com/gp/mas/get-appstore/android/ref=mas_rw_ldg

Blackmart Alpha

blackmart.us/

GetJar

http://www.getjar.com/

MoboMarket

http://www.mobomarket.net/forandroid.html

Moborobo

http://www.moborobo.com/