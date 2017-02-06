Android Telefonda Youtube Videoları İleri-Geri Nasıl Sarılır ?

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Android telefonların sıklıkla tercih edilmesiyle birlikte, Play Store üzerindeki uygulamalarda bir hayli yükseliş gösterdi. Play Store üzerinde bulunan bazı uygulamalar artık bir yapıtaşı haline gelmiş ve kullanıcılar yeni telefonlarını aldıktan sonra direk bu uygulamaları kurmakta. Bu uygulamalardan biriside Android Youtube uygulamasıdır.

Android için sunulan Youtube uygulaması, her ne kadar hızlı, stabil ve düzgün çalışsa da, henüz bünyesinde bulundurmadığı özellikler ile kullanıcı kaybetmekte. Çoğu Android kullanıcısı Youtube videoları açıkken Youtube uygulamasını arka plana alınca videonun devam etmemesinden şikayetçi. Neyse ki bu gibi sorunlar burada anlattığımız gibi ekstra uygulamalar vasıtası ile çözülebiliyor.

Bir diğer kronik sorun ise Android telefonda Youtube uygulaması ile videoları izlerken ileri geri sarılırken oldukça zorluk çekilmesi. Kullanıcılar, bilgisayarlarında bu işlemi rahatlıkla ve istediği gibi ileri geri sarabilirken telefonlara bu özellik neden zor bir şekilde eklenmiş inanılır gibi değil doğrusu. Google’da, Youtube’a sunduğu son güncelleme ile bu sorunu anlamış olacak ki, ileri-geri sarma özelliğini kullanıcılarına sundu. Ancak tam olarak sunmuş diyemeyiz ne yazık ki. Çünkü videolar sadece 10 saniye ileri veya geri sarılabiliyor.

Android Youtube Uygulamasında Videolar nasıl ileri-geri sarılır ?

Bu özelliği denemek ve kullanmak istiyorsanız, Android telefonunuzda Youtube uygulamasında video açık iken sol veya sağ tarafına iki kez hafifçe dokunmanız yeterli olacaktır. Bu işlemi yerine getirdikten sonra videonuz sola bastıysanız 10 saniye geri, sağa bastıysanız 10 saniye ileri gidecektir.