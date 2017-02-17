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Android Telefonda Facebook Sesleri ve Otomatik Oynayan Video Sesleri Nasıl Kapatılır ?

Android Telefonda Facebook Sesleri ve Otomatik Oynayan Video Sesleri Nasıl Kapatılır ?

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Android telefonlarda gün içerisinde sıklıkla kullanılan Facebook ve Messenger uygulamaları, kullanım sıklığı kadar güncelleme sıklığı da yaşamakta. Kullanıcılar neredeyse haftada bir Play Store üzerinden Facebook güncellemelerini yapmakta.

Facebook uygulamasını kullanırken herhangi bir duruma like atarken yorum yazarken veya Facebook Messenger’da mesaj geldiğinde sesler ile karşılaşmaktayız. Bu sesleri uygulama ayarları içerisinden kapatabiliriz ancak bazen Google Play Store üzerinden bu uygulamaları güncelledikten sonra sesler tekrar gelmekte.

Bu seslerin yanı sıra Facebook ana sayfasında gezerken otomatik olarak açılan videolarda otomatik olarak ses açılmakta. Haber kaynağında açılan videoların sesi nasıl kapatılır sorusuna da cevap bulabileceksiniz.

Android Telefonda Facebook Sesleri ve Otomatik Oynayan Video Sesleri Nasıl Kapatılır ?

Facebook Uygulamasındaki sesler ve video sesi nasıl kapatılır ?

Android telefonunuzda Facebook uygulaması açık iken sağ üstte yer alan 3 çizgili menü butonuna dokununuz. Buradan Yardım ve Ayarlar altında yer alan Uygulama Ayarlarına dokunun. Ayarlar menüsündeki “Haber Kaynağı’ndaki Videolar Sesli Başlar”ı kapatın.

Aynı kısımda yer alan Uygulamadaki Sesler ayarını da kapatırsanız, uygulamadaki sesler artık çıkmayacaktır.

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facebook sesi kapatma

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