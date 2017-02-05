Telefonunuzun Pil Ömrünü Uzatacak Uygulamalar

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Akıllı telefonlar her ne kadar sürekli gelişim gösterse de bir çok Akıllı telefon kullanıcısının ortak sorunu pil sorunu olmaya başladı. Belli bir mAH seviyesinde gelen bu Akıllı telefonlar bazen kullanıcılara tam dolu batarya ile 2.günü bile göstermemekte.

mAH Nedir ?

mAh ya da miliampere-hour, pillerin tek seferde toplam ne kadar enerji depolayabildiğini gösterir. O nedenle daha fazla mAh değerine sahip olan piller, daha büyük, ağır ve/veya kalın olurlar.

Kullanıcılar, şarjın daha uzun süre dayanması açısından ekran parlaklığını kısmakta, mobil veriyi kapatmakta veya uzun süre kullanmayacağı zamanlarda telefonu uçak moduna almakta.

Ancak bu gibi sorunlar ile sizin uğraşmanıza gerek yok. Akıllı telefonlarınıza kurabileceğiniz yardımcı uygulamalar vasıtası ile pil derdini uygulamalara bırakabilirsiniz. Play Store üzerinde yer alan Android uygulamalarının ayarlarını tek dokunuş ile yaparak cihazınızın pil performansını arttırabilirsiniz.

Pili fazla dayanmayan kullanıcılar son yıllarda oldukça popüler halen gelen Powerbankleri ( taşınabilir şarj aleti ) tercih etmeye başladı. Powerbankleri yanında taşıyan kullanıcılar telefonlarının pili bitmesi halinde taşınabilir şarj aletine başvurabiliyorlar. Ancak powerbank almak istemeyebilir veya yanınızda taşımak istemeyebilirsiniz. İşte bu anda da pil ömrü uzatma yöntemleri oldukça işinize yarayacaktır.

Pil ömrünü uzatabilecek yardımcı Android uygulamaları:

Agresif dozu modunu bünyesinde barındıran bu uygulama, pil düzeyini iyileştiren uygulamalar arasında en iyisi diyebiliriz. Greenify uygulaması telefonunuzda arka planda çalışan ve RAM canavarı olan uygulamaları etkisiz hale getirerek, telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda boş bir şekilde kalmasını sağlar.

Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda Wifi, Bluetooth gibi özellikleri devre dışı bırakarak pil optimizasyonu sağlıyor. Akıllı pil tasarrufu ve tek tuşa dokunarak pil tasarrufu sağlama özelliği ile uygulamanın kullanımı daha da kolaylaştırılmış.

Telefon soğutucu özelliğini bünyesinde barındıran bu uygulamada, akıllı şarj özelliği de bulunmakta. Akıllı şarj özelliği ile telefonunuzu şarj ederken gerçek zamanlı olarak kalan şarj süresini görebilirsiniz.

Akıllı, Ev, İş, Gece ve Acil Durum gibi profilleri tanımlayabileceğiniz bu uygulamada, profil ayarlarını önceden yaparak bulunduğunuz yere telefonunuzu ayarlayabilirsiniz.