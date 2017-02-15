Android Telefonda “Maalesef Facebook Durdu / Facebook Durduruldu” Hatası Nasıl Çözülür ?

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Android sistemleri sürekli stabil bir şekilde güncellenmekte. Android telefonların yazılımı her ne kadar sıklıkla güncellenmesede, Play Store üzerinde bulunan uygulamalar düzenli bir şekilde güncellenmekte. Play Store üzerindeki uygulamalara gelen yeni özellikler ve hata çözümleri kullanıcılara güncelleme ile sunulmakta.

Çoğu sorunlu uygulamaya gelen güncellemeler ile hatalar çözümlenmekte. Ancak son zamanlarda Play Store’daki uygulamalara gelen güncellemelere sorunlar bulunmakta. Facebook uygulaması güncelleme konusunda üstüne rakip tanımamakta ve kendisini sürekli güncellemekte. Son gelen güncelleme ile Android telefonlarda “Maalesef facebook durduruldu” hatası gelmekte. Bu hata ile kullanıcılar adeta çıldırma noktasına geldi diyebiliriz. Play Store’da yer alan Facebook uygulama sayfasındaki yorumlara da göz atarsanız bu hatadan yakınanları görebilirsiniz.

Maalesef Facebook Durdu / Facebook Durduruldu hatası çözüm yolları

– En basit çözüm yöntemi gelen hataya tamam diyip çıkınız ve yeniden Facebook uygulamasını açın. Bu hata o an çözülecektir ancak sonradan yine bu hata gelebilir.

– Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına giriş yapın ve burada Facebook uygulamasını bularak Önbelleği temizle ve Verileri temizle işlemi yapınız. Bu işlemden sonra Facebook oturumunuz kapanacaktır, uygulamayı yeniden açtığınızda kullanıcı adı şifrenizi tekrar girmeniz gerekmekte.

– Bu 2 yöntem sorununuzu çözmediyse bu hata oluşmadan önceki Facebook sürümünü kullanabilirsiniz. Facebook 112.0.0.0.38 sürümünü buraya tıklayarak telefonunuza indirip kurabilirsiniz.