Sevgililer Günü Kutlama Mesajları – Sevgiliye 14 Şubat Mesajları ( Duygusal, Yaratıcı, Anlamlı )

Reklamlar



Sevgililer günü kutlama mesajlarını sevdiğiniz kişiye kısa bir şekilde göndererek onu mutlu edebilirsiniz. Böyle çok özel bir günde kısa mesaj mı olur ya diyenler için Sevgililer günü için uzun kutlama mesajları kısmı yer almamaktadır.

sevgililer gününe özel mesajlar 2017 – 2018 aramasını yapan kullanıcılar için 14 şubat sevgililer günü mesajları anlamlı, sevgiliye sevgililer günü mesajı romantik, yaratıcı sevgililer günü mesajları, , duygusal sevgililer günü mesajları konusunu oluşturma gereği duyduk.

Sevgililer günü için romantik yaratıcı mesajlar

Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor, ama bil ki gerçeğini gözlerinin içine bakarak vermek isterdim ve seni sevdiğimi fısıldamak… Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun…

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım… Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım…

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir… Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Okadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum… Sevgililer günün kutlu olsun…

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu… Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim… Sevgililer günümüz kutlu olsun…

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana “Sevgilim!” diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Hadi gel tut ellerimi, benimle yan, benimle meydan oku her çaresizliğe… Benimle uyu benimle uyan, birlikte varalım nice yıllara…

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!