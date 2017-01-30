WhatsApp’a “Mesajı geri alma, Mesajı düzeltme ve Canlı konum araması” Özellikleri Geliyor !

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Sms’in tahtını zamanla sarsan WhatsApp, yıllar geçtikçe de kendisini geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından biri olan yanlış mesaj sorunu oldukça dile getirilmeye başlanmıştı. WhatsApp Beta ile WhatsApp uygulamasında “Mesajı geri alma“, “Mesajı düzeltme“, “Canlı konum araması” gibi özellikler denenmeye başlandı.

Atılan mesajı silme özelliği şu anlık sadece Instagram uygulamasında bulunmakta. Instagram üzerinden gönderilen mesajlar üzerine dokunarak silinebiliyor. Facebook ve WhatsApp’ta bulunmayan atılan mesajı geri alma, silme özelliği önümüzdeki versiyonlarda kullanıcılara sunulacak. Özellikle gruplara atılan yanlış mesajlar sonucu hata yapan sayısı oldukça fazla. İşte bu sorun bu güncellemeden sonra ortadan kalkacak ve kullanıcılar atılan mesajı geri silebilecek. Ama şunu belirtmekte fayda var. Attığınız mesajı karşı taraf okumadı ise silebiliyorsunuz, okuduğu taktirde silemeyeceksiniz. Okunmamış olan mesajı da aynı silme işlemi gibi düzeltebileceksiniz.

Yeni gelen bir diğer özellik ise üstteki özelliklerden biraz farklı. WhatsApp grubu içerisinde yer alan kullanıcılar diğer kullanıcının lokasyon takibini canlı olarak yapabilecek. Böyle bir özellik neden yapıldı merak konusu ancak yine de kullanan olacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle sevgilisini takip etmek veya annesi, babasını herhangi bir yere gönderdiğinde canlı takip ederek gönüllerini rahatlatabilirler.

Beta güncellemesinin ardından gelen güncelleme ile beraber WhatsApp Mesajı nasıl geri alınır, WhatsApp’ta gönderilen mesaj nasıl düzenlenir, WhatsAppta Canlı konum nasıl takip edilir gibi konuları aktif edeceğiz.