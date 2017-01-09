Turkcell çalışma saatleri – Turkcell Tim mesai saatleri

Türkiye’de faaliyet veren operatörler arasında bulunan Turkcell, son yıllarda geliştirdiği TİM çalışma yerleri ile kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeyi planlıyor.
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Turkcell saat kaçta açılıyor ?
Turkcell operatöre ait bayiler ve TİM’ler saat 10.00’da, hafta sonu 12.00’de hizmet vermektedir.
Turkcell saat kaçta kapanıyor ? Kaça kadar açık ?
Tek kişinin hizmet verdiği Turkcell iletişim merkezi noktaları, haftaiçi saat 18.00’de, Cumartesi 17.00’de kapanmaktadır. Pazar günleri ise kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Birden fazla çalışanın bulunduğu Turkcell iletişim merkezi noktaları, haftaiçi saat 22.00’de, hafta sonları 20.00’de kapanır. Pazar günleri de hizmet vermektedir.
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