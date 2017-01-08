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Türkiye’nin en büyük Mobil operatörlerinden biri olan Türk telekom, kısa süre önce adını tamamen Türk Telekom çatısı altında birleştirdi. Önceki adı Avea olan bu operatör, Türk Telekom adı ile 2017 yılına yeni bir başlangıç yaptı.

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Türk Telekom çalışma saatleri 2017 güncellenmiş şekilde karşımıza çıkmakta. Türk Telekom çalışma saatleri ise aşağıdaki şekildedir. Türk telekom saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi bilgiler ile Türk telekom ofislerine gidince kapalı sürprizi ile karşılaşmazsınız. Türk telekom bayileri kaçta açılıyor ?

Türk Telekom Çalışma Saatleri 2017

Türk Telekom çalışma ofislerinde haftalık çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir.

Türk Telekom mesai saatleri 08.00 – 18.00 olarak düzenlenmiş ve bazı noktalarda ise mesai bitimi 17.30 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı mesai saatleri bilgilerini www.turktelekomkariyer.com adresinden öğrenebilirsiniz.