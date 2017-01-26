System UI Durduruldu Hatası Çözümü (com.android.systemui işlemi durduruldu)

Reklamlar



Son günlerde özellikle Samsung telefonda ortaya çıkan System UI Durduruldu hatası ekrana com.android.systemui işlemi durduruldu şeklinde gelmekte. Bu tarz hatalar sistem arayüzünden kaynaklanmakta ve bazen can sıkıcı olabilmekte. Bu tarz sorunların genelde çözümü bulunmaktadır.

Reklamlar



Android’in son sürümü olan Android 7.0 Nougat yavaş yavaş bazı modellere gelmeye başladı. Samsung’un Galaxy S7 – Edge ve Galaxy A modellerine gelen Android 7.0’da durduk yere System UI Durduruldu hatası gözlenmeye başladı. Bazı Galaxy Note 3, Galaxy Note 2 ile Galaxy S3 ve Galaxy S3 mini, Galaxy S4 ve Galaxy S5 kullanıcıları da com.android.systemui işlemi durduruldu hatası ile karşılaştıklarını dile getirdiler.

Reklamlar



System UI Durduruldu Hatası nasıl çözülür ?

1- İlk olarak önbelleği temizleyiniz.

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yöneticisi > Sistem Arayüzü kısmına giderek Önbelleği Temizle seçeneğini seçiniz. Bu önbellek temizleme işleminden sonra Sistem arayüzü sıfırlanacaktır. Telefonunuzu kapatıp açınız bu işlemden sonra.

2- Uygulama güncellemelerini kaldırın.

Play Stora’a giriş yapınız. Play Store uygulamasına giriş yaptıktan sonra sol üst menüden > Uygulamalarım kısmına erişiniz. Buradan Google ve Google Play Müzik uygulamalarının son güncellemelerini kaldırın. Google ve Google Play Müzik uygulamasına OCAK ayında gelen güncellemeler bu soruna yol açmaktadır.

Play Store > Uygulamalarım kısmından Google ve Google Play Müzik uygulamalarını tek tek bulup kaldır diyoruz.