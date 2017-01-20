Swarm’da Sürekli Sahte / Fake Arkadaşlık İstekleri Geliyor!

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Gittiği mekanları check-in ederek arkadaşları ile ortak noktalarda buluşmayı seven kullanıcı sayısı oldukça fazla. Kullanıcılar gittikleri mekanlarda telefonunun konum özelliğini kullanarak o mekandan check-in yapabilir ve o mekanda ki diğer Swarm kullanıcılarını görebilir.

Son zamanlarda bende ve arkadaşlarımda sıkça arkadaşlık isteklerinin geldiğini gördüm. Bir cafe de check-in yaptıktan sonra üst üste 10-15 arkadaşlık isteği geldiğini gördüm. Normalde bu durum pek yaşanmayan bir durumdur. Üstelik arkadaşlık isteklerinin hepsi bayan hesaplarıydı. Fake sahte hesap oldukları oldukça belliydi.

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Swarm fake arkadaşlık istekleri, sahte hesap ile yapılmakta. Artık o kadar çok gelmekteydi ki en sonunda Swarm uygulamasını silmek zorunda kaldım. Peki, bu fake sahte arkadaşlık istekleri neden geliyor diye bir soru yöneltebilirsiniz.

Öncelikle Swarm’da bir arkadaşlık sınırı olduğunu belirtelim. Büyük ihtimal bu Fake hesapları oluşturan ve sürekli birilerine arkadaşlık isteği gönderen kişiler bu uygulamanın bir açığını buldu ve bot ile bunu otomatik bir hale getirdiler.

Bunu yapmasındaki amaç, birden fazla onlarca sahte kız profili oluşturup arkadaş sayısını arttırmak ve bu hesapları ticari amaçlı kullanmak. Bu hesaplardan mekan reklamı yapılabilir veya bu hesaplar mekanlara satılabilir. Sizde benim gibi ilk başlarda gerçek kız hesabı sanıp heyecandan onayladıysanız yavaş yavaş silmeye başlamanızda fayda var :)