Snapchat Benzeri Uygulamalar – En iyi Snapchat Tarzı Uygulamalar

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Mobil uygulamalar arasında durdurulamayan uygulamalar vardır. Bunlardan biriside Snapchat uygulaması. Snapchat uygulaması kendi yağında kavrulan bir uygulama olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Çoğu Akıllı telefon kullanıcısı bu uygulamayı ilk kullanmaya başladığında pek kavrayamaz. Hal böyle olunca uygulama ile biraz haşır neşir olabiliyorlar.

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Snapchat ile hayatımıza giren stories ( hikayeler ) özelliği, geçtiğimiz aylar içerisinde Facebook’un da ilgisini çekti. Snapchat’i satın almak isteyen Mark, bu işlemi gerçekleştiremeyince içinde sanki ukde kaldı gibi. İlk olarak Instagram’a kopyalanan hikayeler özelliği, zamanla Facebook Messenger’a da gelecek.

Snapchat uygulamasını halen kullanmayı beceremeyenler ve “bu uygulamaya benzer bir uygulama yok mu arkadaşım?” diyenler var ise, sizlere bu sayfamızda liste sunmak istedik. En iyi Snapchat benzeri uygulamalar ile sizde hikayelerinizi başka uygulamalarda deneyebilirsiniz.

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En iyi Snapchat Benzeri Uygulamalar

Arkadaşların ile birlikte çektiğin hikayeyi bu uygulama içerisindeki gruplar ile paylaşabilirsin. Grubundaki kişiler senin hikayene yorum yapabilir ve fotoğrafa ekleme yapabilirler. Eklediğin fotolar 48 saat sonra uygulamadan silinir.

ClipChat uygulamasında Snapchat uygulamasına benzerliği ile listemizde. Bu uygulamada 200 kişilik grup oluşturabilirsiniz ve bu gruptaki arkadaşlarınız ile dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Bu uygulama üzerinden grubunuza göndereceğiniz hikayelerin ne zaman silineceğine siz karar verebiliyorsunuz.