Nokia 6 Android Telefon Özellikleri ve Fiyatı

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Nokia, Android egemenliği altında son 5-6 yılda oldukça kan kaybetti ve kullanıcılar Android telefona yönelmesinden dolayı Nokia bitti diyebiliriz. Daha çok annemiz, babamız veya aile büyüklerimiz dokunmatik telefon kullanamadığı için Nokia’nın tuşlu modellerini tercih etmekte.

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Uzun zamandır özellikle teknoloji forum ve bloglarında Nokia’nın Android işletim sistemli telefon çıkaracağı konuşulup duruyordu. Ha çıktı ha çıkacak derken, Nokia sonunda “Nokia 6” modelini duyurdu. Nokia 6 Özellikleri konusu da oldukça merak edilmeye başlandı.

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Nokia 6 Özelikleri

Ekran: 5.5-inch

5.5-inch Çözünürlük: 1080x1920p

1080x1920p İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 Bellek: 4GB RAM

4GB RAM Dahili Depolama: 64GB

64GB MicroSD Desteği: Var

Var Batarya Kapasitesi: 3000mAh

3000mAh Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel

f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel

f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel Ses: Dolby Atmos desteği

Dolby Atmos desteği Android Sürümü: Android 7.0 Nougat

Nokia 6 Fiyatı:

Nokia 6 modeli 245 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor. Ortalama 894TL civarları olması bekleniyor.