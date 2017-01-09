Nokia 6 Android Telefon Özellikleri ve Fiyatı

Nokia, Android egemenliği altında son 5-6 yılda oldukça kan kaybetti ve kullanıcılar Android telefona yönelmesinden dolayı Nokia bitti diyebiliriz. Daha çok annemiz, babamız veya aile büyüklerimiz dokunmatik telefon kullanamadığı için Nokia’nın tuşlu modellerini tercih etmekte.
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Uzun zamandır özellikle teknoloji forum ve bloglarında Nokia’nın Android işletim sistemli telefon çıkaracağı konuşulup duruyordu. Ha çıktı ha çıkacak derken, Nokia sonunda “Nokia 6” modelini duyurdu. Nokia 6 Özellikleri konusu da oldukça merak edilmeye başlandı.
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Nokia 6 Özelikleri
- Ekran: 5.5-inch
- Çözünürlük: 1080x1920p
- İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430
- Bellek: 4GB RAM
- Dahili Depolama: 64GB
- MicroSD Desteği: Var
- Batarya Kapasitesi: 3000mAh
- Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel
- Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel
- Ses: Dolby Atmos desteği
- Android Sürümü: Android 7.0 Nougat
Nokia 6 Fiyatı:
Nokia 6 modeli 245 dolar fiyat etiketi ile çıkması bekleniyor. Ortalama 894TL civarları olması bekleniyor.