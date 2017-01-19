Milli Eğitimin İzin Verdiği ve Yasaklamadığı Oyunlar ( YENİ )

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Milli Eğitim tarafından izin verilen oyunları oynamak istiyorsanız bu oyunları tarayıcı üzerinden oynayabilirsiniz. Milli Eğitim’in 2017 yılında yasaklamadığı oyunlar boş zamanlarınızı iyi değerlendirmenizi sağlıyor. Bu oyunlar eğitici, öğretici ve şiddetten uzak tutan oyunlar olması nedeniyle size keyifli zamanlar yaşatabilir.

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MEB’in izin verdiği oyunlar arasında zeka geliştirme oyunları, bilgi yarışları, yarış, spor oyunu ve bulmaca oyunu gibi oyunlar yer almakta. Milli Eğitim bakanlığı çocukların sürekli oyun oynamasının fizyolojik ve psikolojik olarak zarar verdiğini tespit etti. Bu nedenle oyun alışkanlarını değiştirmek ve öğrencilerin oyun oynarken aynı zamanda beyin egzersizleri yapması amacıyla yeni oyunlar türetildi. Bu tarz MEB izin verdiği oyunlar ile öğrencilerin problem çözme becerileri artış gösterebiliyor. MEB’in yasaklamadığı oyun siteleri ile sizde eğitici oyunlara erişebilirsiniz.

Milli Eğitimin yasaklamadığı oyunlar ile ingilizce, fen, matematik derslerinizde sizlere yardımcı olabilecek MEB oyunlarına erişim sağlayabilirsiniz.

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Milli eğitimin izin verdiği oyunlar nelerdir ?

Cover Orange Oyunu

Balon Patlatma Oyunu

Giydirme Oyunu

Şehir Bulma Oyunu

Ada Oyunu