Kulaklık Takılı Olmadığı Halde Takılı Gözüküyor ( ÇÖZÜM )

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Android sistemi her ne kadar başarılı olsa da, güncellemeler sürekli gelse de çoğu zaman bazı tatsız hatalar çıkabiliyor. Bu sorunlardan biriside Kulaklık Takılı Olmadığı Halde Takılı Gözüküyor sorunudur. Bu sorun oldukça can sıkıcı olabilmekte.

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Bazen canımız sıkıldığında, bazen kafa dağıtmak için bazende yürüyüş yaparken kulaklığımızı takar ve müziğimizi açarız. Ancak bazı Android telefon modellerinde kulaklığı çıkarttıktan sonra halen telefonunun bildirim kısmında kulaklık ifadesi olması hem göze kötü geliyor hemde bazı sorunların olduğuna işaret ediyor.

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Kulaklık Takılı Olmadığı Halde Bildirim kısmında kulaklık işareti çıkıyor

Kulaklık işareti bildirim kısmında duruyor, gitmiyor sorunu için bir çok çözüm yolu bulunmakta. Telefonların halen suya ve toza karşı tam dayanıklı olmaması oldukça büyük bir sorun. Kulaklık takılı olmadığı halde kulaklık işareti çıkıyor sorununun en büyük nedenlerinden biride sıvı teması olabilir. Eğer bu sorunu sıvı temasından sonra yaşıyorsanız yapmanız gereken basit bir çözüm yolu var. Bir kavanoz içine telefonu koyun ve kavanoz komple pirinç ile doldurun. Pirincin nemi çekme özelliği olduğu için sıvıyı cihazın içinden çekecektir. Telefonu 1 saat civarında bekletmeniz de fayda bulunmaktadır.

Telefonunuzun herhangi bir sıvı temasına maruz kalmadığına eminseniz, sorun kulaklık girişinde olabilir. Telefonlarımızı çoğu zaman pantolon cebinde, mont cebimizde taşıdığımızdan dolayı giriş kısımların pislenme olabilir. Kulaklık girişini bir kürdan ile çok fazla derine inmeden ve zarar vermeden temizleyebilirsiniz.

Bu 2 çözüm yolu herhangi fayda sağlamadı ise sorun ana kartınızda olabilir. Donanımsal arızalar için servisiniz ile irtibata geçebilirsiniz.