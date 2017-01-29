İsimden Numara Sorgulama / Ad Soyad ile Telefon Numarası Nasıl Bulunur ?

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isimden numara sorgulama özelliği ile kaybettiğiniz numaraları veya bulmak istediğiniz numaraları basitçe arayabilirsiniz. Teknolojinin artık durdurulamaz gelişmesi, bir çok veri tabanlarını da sorgulanabilir hale getirdi. 118’li bilinmeyen numaralarının son yıllarda gelişmesiyle birlikte bilinmeyen numaralar servisleri sık kullanılır hale geldi.

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Türk Telekom operatörü tarafından geliştirilen yeni bir özellik sayesinde Vodafone, Türk Telekom (Avea) ve Turkcell aboneleri sadece ad soyad yazarak o kişinin telefon numarasını bulabilecek.

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http://www.ttrehber.turktelekom.com.tr

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfadan Adı – soyadı – il – semt gibi bilgileri girdikten sonra o kişinin telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Eğer aynı şehir veya semt içerisinde aynı isme sahip birden fazla kişi var ise kapsamlı ara sekmesine tıklamanız gerekmekte. Kapsamlı ara kısmında Cadde sokak – posta kodu gibi ekstra bilgileri girmeniz gerekmektedir. İsimden numara sorgulama işlemi ardından numaraya kolayca ulaşabileceksiniz.