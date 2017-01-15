iPhone Kulaklık Modunda Kaldı, Nasıl Düzeltilir ?

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iPhone kullanıcıları, her yeni çıkan bir modelde yeni sorunlar ile karşılaşmaya devam ediyor. Bu sorunlar bazen kronik hale gelebiliyor bazende sunulan güncelleme ile giderilebiliyor. Bu kronik sorunlardan biriside iPhone telefonların kulaklık modunda kalması.

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iPhone, iPad, iPod Touch’da her kullanıcıda bu sorun yaşanmasa da bazı kullanıcılar telefonunun iPhone modun da takılı kaldığını dile getirmekte. Bu sorunun ortaya çıkmasında belli başlı nedenler olabilir. Kulaklığın uyumlu olmaması, ne olduğu belirsiz kulaklık modellerinin kullanılması, kulaklığın işlem sırasında aniden çıkarılması bu sorunu yaşamanıza neden olabilir.

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Kulaklık Modunda kalan iPhone nasıl düzeltilir ?

Kulaklığı takıp çıkarın

Tam bir Türk yöntemi diyebileceğimiz bu yöntem ile sorunu başından kurtarabilirsiniz. Televizyon kumandası çalışmadığında arkasına vururuz, pili bittiğinde çıkarıp dilimizle ıslatır tekrar takarız. iPhone kulaklık modunda takılı kaldı sorununu da çözmek içinde klasik Türk yöntemini deneyebilirsiniz. Kulaklığı 3-4 kere çıkarıp tekrar takın. Sorun düzelmedi ise diğer çözüm önerilerine geçebilirsiniz.

Kulaklık girişini temizleyin:

Telefonların ekranlarını ve arka kapak kısmını ekran koruyucu ve kılıflar ile koruyabiliyoruz. Ancak kulaklık ve şarj girişi noktalarını tozlardan maalesef koruyamıyoruz. Bu yüzden kulaklık girişinizi zarar vermeyecek şekilde temizleyebilirsiniz. Kürdanın ucuna ufak bir peçete koyun ve bunla beraber hafif hafif temizleme işlemi yapın.

Son çare telefonu kapatıp açmak

Bu da size basit bir çözüm önerisi olarak gelebilir ancak telefonları kapatıp açmak sistemin yeniden başlamasını sağlar. Bu yüzden telefonunuzu kapatıp açtığınızda ses sistemleri de yeniden başlayacağı için bu sorununuz çözülebilir.

Bu sorununuz sürekli karşınıza geliyor ise Apple Destek ekibi ile iletişime geçin ve Garantiye göndermeyi deneyin.

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