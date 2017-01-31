Instagram Canlı Yayın Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

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Mark Zuckerberg’in Snapchat’i satın almak istemesi ancak Snapchat’in satmaya yanaşmaması adeta kendi sonunu hazırladı. Snapchat’i satın alamayan Mark, çözümü Snapchat’in özelliklerini kendi bünyesindeki projelere kopyalamakta buldu. İlk olarak Instagram’a gelen hikayeler özelliği bunun en büyük kanıtıydı.

Mark, sadece Snapchat’in değil Twitter’a ait olan Periscope’un da tahtına göz dikmiş gibi. Periscope ile başlayan canlı yayın özelliği ilk olarak Facebook’a geldi ve ardından Instagram’a da entegre edildi. Instagram uygulamasına yeni gelen canlı yayın özelliği ile tıpkı hikaye ekler gibi canlı yayını başlatabilirsiniz.

Canlı yayın boş zamanlarda eğlenmek açısından oldukça keyifli olabilir ancak sürekli bildirim gelmesi insanın canını biraz sıkabiliyor. Birde dışarıda iseniz ve mobil veri üzerinden internete giriş yapıyorsanız, canlı yayın ile mobil kotanızı oldukça fazla harcayabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var.

Sizde benim gibi Instagram canlı yayın olayından bıktıysanız, aşağıdaki Instagram canlı yayın nasıl kapatılır konusuna göz atabilirsiniz.

Instagram’da Canlı Yayın Bildirimleri Nasıl kapatılır ?

İlk olarak kendi profilinize giriş yapınız ve sağ üstteki ayarlar ikonuna dokununuz.

Açılan pencereden “Anından ilet bildirimleri” seçeneğine giriş yapınız.

Buradaki “canlı videolar” seçeneğini kapalı hale getirin.

Bu değişiklikleri yerine getirdikten sonra arkadaşlarınızın yaptığı canlı yayınlardan bildirim almayacaksınız.