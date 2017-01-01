Facebook Videoları Nasıl indirilir ? ( Programsız – En Basit Yöntem )

Reklamlar



En çok kullanılan sosyal ağlardan birisi olan Facebook, gün içerisinde kopamadığımız ender sitelerden birisi. Gün içerisinde, iş aralarında, otobüste hatta gece yatmadan önce bile zaman geçirdiğimiz Facebook sitesinde durum paylaşımları, görsel paylaşımlar ve videolu paylaşımlar olabiliyor.

Reklamlar



Bu videolu paylaşımlar arasında beğendiğiniz, hoşunuza giden veya daha sonra paylaşmak istediğiniz videolar olabilir. Bu videoların herhangi bir yerinde indir – download butonu yer almamakta. Ancak bu sayfada göstereceğimiz küçük bir yöntem ile herhangi bir program, kod kullanmadan videoları indirebileceksiniz.

Facebook videosu programsız nasıl indirilir ? 2017

Öncelikle indireceğiniz videoyu belirleyin. Bu yöntemi bilgisayarınızda daha rahat uygulayabilirsiniz. Videonun üzerinde paylaşım saati yazmakta. Bu saate sağ tıklayarak “Bağlantı adresini kopyala” seçeneğini seçiniz.

Reklamlar



Ardından bu kopyaladığınız bağlantıyı tarayıcınızın adres kısmına yapıştırın. Burada yapmanız gereken önemli bir nokta var. Kopyaladığınız bağlantıda en başta yer alan;

adres kısmını

şeklinde değiştirmeniz gerekmekte. Sadece yapmanız gereken facebook adresinin önündeki www kısmını m yapmanız. Adresi değiştirdikten sonra entera basın ve mobil versiyonuna geçiş yapın. Burada da videonun play butonuna basın ve video oynatıldıktan sonra sağ tıklayarak “Video olarak kaydet” seçeneğine tıklayın. Ardından video indirme işlemi başlayacaktır.