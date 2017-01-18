En iyi Slayt Yapma Programları / Powerpoint Benzeri Uygulamalar

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Okul çağımızın vazgeçilmez ödevlerinden birisi olan Slayt ödevleri, ilkokuldan Üniversiteye kadar kapsamlı bir ağ içerisinde yer almakta. Slayt ile beraber verilen performans ödevleri, öğrencinin diğer arkadaşlarına slayt eşliğinde anlatılması ile beraber tamamlanmış olur. Slayt ödevleri yapmak isteyen öğrenciler çoğu zaman PowerPoint programına erişmekte zorluk çekebilir.

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En iyi Slayt yapma programları ile sizde PowerPoint lisansı ile uğraşmadan alternatif programları tercih edebilirsiniz. PowerPoint benzeri uygulamaları aşağıda sizlere listeledik.

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En iyi Slayt Yapma Uygulamaları indir

LibreOffice Impress

Google Slides

WPS Office

Zoho Office Suite

OpenOffice