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Eskilerde radyo ile dinlediğimiz müzikler, teknoloji ile beraber oldukça fazla şekil değiştirmeye başladı. Elektronik müziklerinde gelişmesi ile birlikte müzik severler müziğin ritmini daha iyi işitmek için daha kaliteli kulaklıklar tercih etmeye başladı.

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Günümüzde insanlar canları sıkıldıklarında veya otobüste seyahat halindeyken ya oyun oynarlar yada müzik dinlemeyi tercih ederler. Müzik dinlemeyi tercih eden kullanıcılar müziğin ve kulaklığın kaliteli olmasını ister. Müziğin kulağınıza kaliteli gelmesi için telefonunuzun sunduğu ses çıkışı iyi olmalı, iyi bir müzik uygulamasına sahip olmanız ve kulaklığınızında performansı iyi olmalı.

Günümüzde bazen telefonlara 2 bin TL’ye kadar varan ücretler verebiliyoruz. Tabi aldığımız çoğu telefonlar ile beraber gelen kulaklıklar bazen o kadar kalitesiz oluyor ki, bu tarz kulaklıkları bazı kullanıcılar hiç kullanmıyor bile ve bunun yerine yeni bir kulaklık almayı tercih ediyor.

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En iyi kulaklık modelleri

Bose QuietComfort 20i

Bose gürültü giderme teknolojisi ile müziği daha net dinlemenize olanak sağlıyor. Bir tuşa dokunarak farkındalık modunu açabilir ve dış dünyadaki sesleri duyabilirsiniz. Active EQ ve TriPort teknolojisi sayesinde sesler daha net. Bu kulaklığın fiyatı 1.500 TL civarları.

JBL Reflect Mini BT

JBL Reflect Mini BT kulaklığı ergonomik şekli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece sağ ve sol kulaklıklarının birleşmesi ile oluşan kısım ile telefon bağlantısı Bluetooth ile sağlanıyor. JBL’in bu kulaklık modeli Türkiye’de internet üzerinden 300-400 TL arası fiyatlar ile satılmakta.

Jabra Pulse Kablosuz kulaklık

Spor yapmayı seven ve spordan önceki koşularda veya kardiyo çalışmalarında müzik dinlemeyi sevenler bu kulaklığı tercih edebilir. Jabra’nın yeni nesil nabız ölçme teknolojisi, nabzınızı kulağınızın içinden ölçer. Fiyatı 300-400 arasında değişmektedir.

Backbeat GO2 Bluetooth Kulaklık

Dolanmayan kablo ve güzel kılıfı ile gelen bu kulaklık zengin bass ve doğal ses netliği ile tanınmakta. DeepSleep™ modu sayesinde kulaklığınız telefondan uzaklaşınca 6 aya kadar pilini koruyabilmekte. 2’si 1 arada şarj kablosu sayesinde hem kulaklığınızı hemde telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Fiyatı 350 TL civarları.