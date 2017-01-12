EBA Nedir, Nasıl Kullanılır ? EBA Android Telefondan Nasıl Kullanılır ?

Reklamlar



Oldukça hızlı bir şekilde gelişim gösteren teknoloji, eğitim öğretime ciddi bir şekilde katkı sağlamakta. Akıllı tahtalar ve tabletler derken sıra akıllı platformlara geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan EBA Sistemi, 2017 yılında öğrenciler tarafından sıkça kullanılacağa benziyor.

Reklamlar



EBA Nedir ?

EBA, açılımı Eğitim Bilişim Ağı olan ve MEB tarafından yönetilen bir projedir. EBA Projesi kendisini “öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak…” diye tanımlıyor. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin internet üzerinden istedikleri an ulaşabilecekleri bir sistem düşünülmüş.

EBA sistemine giriş yaparak ders videolarını izleyebilir, pdf kitaplarını telefonunuza yükleyebilir veya derslerle alakalı oyun ve interaktif uygulamalara erişim sağlayabilirsiniz.

Reklamlar



EBA Üye olma

EBA’ya nasıl üye olunur sorusunun cevabı için öğretmenlerinize başvurabilirsiniz. Açık öğretim öğrencileri sisteme Açık öğretim tarafından sağlanan şifre ile giriş yapabilir. Diğer öğrencilere ise öğretmenleri sistem üzerinden şifre atayabiliyor. Şifrelerini öğretmenlerinden alan öğrenciler, TC kimlik no ve şifre ile bu sisteme giriş yapabilir.

EBA Giriş

EBA sitesine buradaki adresten giriş yapabilirsiniz. http://www.eba.gov.tr/

EBA Android Uygulaması

EBA telefondan giriş yap, EBA Android indir gibi terimleri arayan kullanıcılar bu işlemleri telefonundan yapmak istiyor. EBA Android uygulaması ile telefonlarınızdan giriş yapabilirsiniz.

EBA Android uygulamasını buradan indirebilirsiniz.