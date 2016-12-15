WhatsApp Mesaj Silme Özelliği Yakında Bizlerle!

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WhatsApp uygulaması düzenli güncellenen uygulamalar arasında başı çekmekte. WhatsApp uygulaması ile mesaj gönderip alındığı düşünülsede ve her ne kadar basit bir uygulama olarak gözükse de, aslında sunduğu özellikler hiçte basit değil. En son gelen Görüntülü Arama özelliği ile WhatsApp artık yazı olarak değil görüntü olarak da hayatımıza girmiş oldu.

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WhatsApp uygulamasını geliştirmeyi yönelik çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp Beta ile gelecek özellikleri BETA kullanıcıları ile deneyen WhatsApp, Mesaj silme özelliğini de son beta sürümü ile sundu. Özellikle yanlış mesaj gönderme sorunu bir çok kişi tarafından teknoloji eksikliği olarak gözükmekte. Bu sunulan üst düzey uygulamalar ile gönderdiğimiz mesajı silemiyor veya düzenleyemiyorsak bu uygulamalar teknoloji severler için bir anlam ifade etmiyor. WhatsApp iOS 2.17.1.869 sürümü ile bu özellik denenmeye başlandı.

WhatsApp uygulamasının iOS platformu için 2.17.1.869 sürümüne sahip beta yazılımı ile sunulan bu özellik ile gönderdiğiniz bir mesajın, fotoğrafın veya videonun üzerine basılı tutarak açılan seçenekler arasından “Sil”i seçerek tamamen silebilirsiniz. Karşınızdaki kişi bu mesajı okusa bile sildiğiniz taktirde o kişinin ekranından da silinecektir. Tıpkı Instagram DM’de olduğu gibi. Ayrıca silinen mesajlar sohbet ekranında karışıklık yaratmaması adına, silinen mesajın olduğu kısımda mesajın silindiğini belirten bir ibare bulunacak.